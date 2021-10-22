小米 15.5 亿拿下上海徐汇一商办地，汽车业务研发中心或落沪

IT之家 10 月 22 日消息，根据上海规土局网站显示，10 月 21 日，上海徐汇区成交了 1 宗商业办公用地，由谧空间 (上海）信息科技有限公司竞得，成交价 155000 万元，楼面价 31001 元/㎡。

该地段位于徐汇区斜土街道龙华板块，如地图显示，地理位置位于黄浦江旁边，属于上海西岸金融城拓展区，位于此处的西岸金融城由香港置地整体开发，项目共 28 个地块，约 180 万方。涵盖写字楼、商业、酒店、会展、文化、体育、住宅等多类业态，致力于打造“新一代金融城”。

IT之家根据企查查查询到，作为小米公司的间接全资附属公司，谧空间（上海）信息科技有限公司于今年 5 月 28 日成立，注册资本 68020 万人民币。经营业务包含但不限于：通讯科技领域内的技术开发、信息系统集成服务、计算机系统服务、社会经济咨询服务（金融信息服务除外）等业务。

前不久，小米汽车曾在上海徐汇等地公开招聘，涵盖座舱功能需求管理、座舱底层软件开发、座舱子系统设计等岗位。结合此次小米在上海买地一事，小米或许要将其汽车研发部门落户于上海。

今年 3 月 30 日，小米集团发布公告称，将成立一家全资子公司并让其负责智能电动汽车业务。小米汽车的首期投资为 100 亿元人民币，预计未来 10 年投资额为 100 亿美元。此外，小米首席执行官雷军将兼任智能电动汽车业务的首席执行官。

10 月 19 日，小米集团董事长雷军在投资者日上公布，小米汽车及其团队的各项工作进展都远超他的预期，预计小米汽车将于 2024 年上半年正式量产。并表示，做汽车业务并不是为了“出风头”，现在电动车行业已从机械产业转变为信息产业，自己的同行都已经在做，小米不做就会被淘汰。加上小米从智能手机到智能家居及智能办公的完善布局，如果跟电动汽车加以整合的话，会有极强的扩张性。