荣耀 X30 Max 详细配置曝光：搭载天玑 900 芯片，7.09 英寸 LCD 屏

IT之家 10 月 21 日消息，荣耀官宣将于 10 月 28 日举办 11・11 新品发布会，推出荣耀 X30i、荣耀 X30 Max 和荣耀 Play5 活力版三款手机。

近日，数码博主 @李昂昂昂啊 爆料了荣耀 X30 Max 和荣耀 X30i 的两张详细参数图，并表示两款手机将锚定 1300 元和 2200 元起步价位。

配置图显示，荣耀 X30 Max 将搭载天玑 900 5G 芯片，配备 7.09 英寸超大 LCD 屏，屏占比达 90%，采用水滴屏样式，电池容量达 5000mAh，支持 22.5W 快充，以及 NFC、对称式双扬声器、侧边指纹识别。

该机拥有幻夜黑、魅海蓝、钛空银三款配色。

而荣耀 X30i 将搭载天玑 810 处理器，配备 6.7 英寸 LCD 屏，采用打孔样式，支持 90Hz 高刷，后置 48MP 三摄，前置 8MP。该机拥有 4000mAh 电池，支持 22.5W 快充，配色有魅海蓝、钛空银、蔷薇金、幻夜黑四款，同样有侧边指纹识别。

IT之家了解到，去年发布的荣耀 X10 Max 拥有“2 亿元定制”的 7.09 英寸屏幕，搭载联发科天玑 800 处理器、内置 5000mAh 电池。

▲ 荣耀 X10 Max