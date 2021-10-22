AMD 锐龙芯片组驱动 3.10.08.506 发布：修复 Win11 下 L3 缓存延迟问题

IT之家 10 月 22 日消息，据IT之家网友 @Broadwell 投稿，AMD 为锐龙芯片组发布了驱动 3.10.08.506，配合 Win11 Build 22000.189 正式版及以上版本，可修复之前 L3 缓存延迟的问题与 UEFI CPPC2 协处理器性能控制配置的问题。

通常，处理器可以检测当前可用的最佳内核，并为其分配线程。虽然 CPU 中的不同内核意味着相同，但总有一些细微的变化，这种称为“首选内核”的功能允许 CPU 为任何给定任务选择性能最好的内核。Win11 发布后，AMD 处理器不再使用首选内核功能，而是将任务分配给随机内核，这可能会导致仅使用一个或几个内核的任务的性能降低。

而 Win11 下处理器 L3 缓存延迟增加的故障，重点影响到对于内存子系统访问时间敏感的应用程序，影响性能的幅度通常在 3-5%，但是对于电竞游戏的影响可达 10-15%。

随着新的 AMD 锐龙芯片组驱动程序 3.10.08.506 发布，这两个问题将得到解决，线程会再次分配到相应的内核。虽然驱动程序更新主要针对 Win11，但 Win10 用户也可以安装。

IT之家了解到，3.10.08.506 版本驱动还修复了 OpenGL 错误弹窗问题。

以下为 3.10.08.506 版本驱动的已知问题：

有时自定义安装无法升级到最新的驱动程序；

俄语中可能存在文本对齐问题；

安装完成后，需要在非英语操作系统上手动重新启动系统；

安装过程中可能会出现 Windows Installer 弹出消息；

卸载摘要日志可能会在非英语操作系统上错误地将卸载状态显示为失败；

启动安装程序并点击 UI 屏幕时，可能会看到弹出消息“AMD 芯片组软件未响应”。

AMD 锐龙芯片组驱动 3.10.08.506：点此下载（页面最下方，点击红框中的链接）