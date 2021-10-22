国外高中生黑了学校所有的电子屏，结果老师转发点赞，当地政府还上门求合作

几个高中生聚在一起能干出什么事来？

把整个学校都给搞瘫痪！

瞧瞧，教室的投影、屏幕，全都被控制得死死的。这操作，直接把老师整不会了。

这场面，是有够无奈的了，于是，老师和学生们就只得静等倒计时的结束。

而且高中生团队所攻击的规模，可不是一间教室那么简单 —— 是 11000 名在校生、6 个校区组成的那种！

事发之后，“领头人”还非常高调和骄傲，扬言道：

只要学校有屏幕的地方，我都能黑进去！

他甚至还在网上公布了教程。

此事一出，立即吸引了网友们的一大波眼球。

甚至有网友直呼“看了 2 遍不过瘾，期待接下来的进展”。

“劫持”学校所有显示器

OK，现在你肯定好奇的是，倒计时结束后到底发生了什么。

不卖关子，直接揭晓“答案”：

万万没想到，让全校师生屏住呼吸，期待（或紧张）的一幕，竟然就这：

歌曲《Never Gonna Give You Up》的 MV！

没错，所有人都被这位黑客 Rickroll 了。

此处需要“插播”一下，Rickroll 在国外大致就是一个被整蛊了的梗。

举个例子，你看到一个文件标题叫做《日本老师 800G 合集》，通宵达旦下载了一晚上，结果里面全是葫芦娃。

恭喜你，这时你就被 Rickroll 了。

面对此情此景，被整蛊的师生们也是非常无语了：

好吧~ 大家周末愉快！

以为这就完了？

不不不，这位高中黑客匆忙拿着手机跑出教室，录下了学校其它地方的情况。

来到另外一间教室，得知被整蛊的师生沉浸在笑声中。

走廊里，放学的学生们也在笑着窃窃私语：

我们被玩了。

不仅是教室，就连学校机房的屏幕也被稳稳地拿捏。

就这样，在这位高中生一波“神操作”之下，整个学校都被 Rickroll 了。

所到之处，完美同步，皆是《Never Gonna Give You Up》的魔性音乐。

“蓄谋已久”的实施计划

这次恶搞可以说是相当的成功，那么问题来了：

他们为什么要侵入整个学校？又是如何一步步实现如此大规模的攻击的呢？

这不，在事情结束之后，“领头人”自己发了篇博客，对这些问题一一做了解答。

故事还要从这位小黑客高一的时候开始讲起。

当时的他，对于“黑客攻击”方面的技术道德、责任等东西，可以说是一无所知。

于是，只要逮到个机会，他就会“肆意破坏、攻击”。

久而久之，小黑客就心生一个想法：

我们学校的技术水平咋样呢？

说干就干。

他招呼了两三好友，开始对学校局域网范围内的所有 IP 进行扫描。

不扫不知道，一扫吓一跳，连他们自己都没想到能一下子扫出来这么多 IP。

多到甚至惊动了学校技术主管，一度要求他们马上停止。

虽然小团队按要求停了下来，但截至当时，就已经扫出来了 8388606 个 IP！

而从拿到的这些结果，他们发现学校的各种设备都暴露在了局域网络内。

例如打印机、IP 电话…… 甚至还包括没有任何密码认证的安全摄像头。

瞧，下面这张图，就是 14 岁的小黑客，用 iPad 远程访问摄像头的截图。

这波操作又惊动校方的技术团队，他们马上对摄像头加上了 ACL 限制，把它们保护了起来。

然而，真正的博弈才刚刚开始。

小黑客想到了另外一个“突破口”—— IPTV 系统。

简单来说，IPTV 就是交互式网络电视，主要包含三个部分：

接收器（AvediaPlayer）

编码器（AvediaStream）

管理（AvediaServer）

首先是 AvediaPlayer 接收器，它是连接投影仪和电视的蓝色小盒子。

它们可以向各自的设备发送串行命令，来打开/关闭显示器，改变输入/音量，切换通道等等。

这些接收器包括一个 web 接口和一个 SSH 服务器来执行串行命令。

其次是 AvediaStream 编码器可以连接到直播视频的设备上。

它们将来自这些设备的实时消息，编码到 AvediaPlayer 接收器，从而显示流。

而 AvediaServers 则允许管理员同时控制所有接收器和编码器。

它们有典型的 x8664 处理器，并运行企业级 Linux 发行版 CentOS。

与接收器和编码器一样，AvediaServers 也有 web 接口和 SSH 服务器。

而这一整套系统，小黑客在高一的时候就已经玩儿的非常溜了，用他自己的话就是：

只是随便玩了几次，就可以完全驾驭了。

而这，也为他们刚刚完成的大规模整蛊买下了伏笔。

是时候展示真正的技术了

通过 IPTV 整蛊的想法，一直在小黑客的脑中盘旋。

直到高三下学期，因为疫情久久上网课的学生们，终于迎来了大规模返校的机会。

此时的他突然想到 ——“是时候搞点大动静了”。

于是火速把小伙伴们召集在了一起，开始制定整蛊计划，还起了个响亮的代号 ——“the Big Rick”。

首先要解决的一个问题就是：

如何同时控制所有的投影仪。

虽然可以使用 web 接口向每个接收器发送命令，但他们发现，同时向每个接收器发送 HTTP 流并不是个理想的做法。

因此，他们使用每个接收器上的 SSH 访问，作为命令和控制（C2）通道。

团队开发了一个简单的 shell 脚本，可以作为分阶段的有效负载，提前上传到每个接收器。

这个脚本包含各种函数，可以在接收器本地执行对 web 接口的请求。

而由于增加了有效负载的灵活性，他们还可以在整蛊结束后，备份和恢复接收器的设置到文件系统。

为了防止有人在整蛊过程中关闭投影仪或静音，团队还专门搞了循环命令，每隔 10 秒钟就会打开电源并把音量调到最大。

他们处理的第二大难题，就是建立一个定制的视频流，来实时播放 Rickroll。

但由于 ACL 的限制，只有 AvediaStream 编码器或 AvediaServers 管理可以做到这一点。

这个部分可以说是最痛苦的，因为他们白天在学校没法执行。

于是，挪到了晚上进行测试！

具体来说，就是他们通过远程连接到计算机实验室的一台电脑，让前置摄像头对着投影仪。

然后他们就会录制一段视频，来测试投影机是否正确地显示了流。

而就在这次整蛊计划实施的前三天，意想不到的事情发生了。

团队在扫描 IP 的时候，突然发现了几个新的物联网设备。

后来才知道，原来是学校最近安装了新的铃声系统 （bell system），叫做教育寻呼和对讲机通信（EPIC）。

这些设备大多都被安装在了教室或走廊，当扬声器用。

“咦？要不把铃声全部改成《Never Gonna Give You Up》？”

突然的灵感，成功地勾起了团队的兴趣，于是，说干就干。

他们火速破解系统，控制了学校所有的铃声系统……

终于，团队终于要迎来“高光时刻”了。

但他们还有一些顾虑，例如造成课堂过于混乱，再例如期末考试也将来临等。

所以团队还针对整蛊，定制了缜密的时间表：

不得不说，是有够“有组织、有计划”了。

社区上门求合作

这场绝妙的恶作剧最终大获成功。

不少目击者已经 po 出了现场报道：

还有老师选择直接加入：

而 YouTube 上由本人发布的“嫌疑人返场”视频（也就是我们文章开头的动图来源），已经有超过 6 万次播放：

那么对于这一热度如此之高的“入侵”行为，学校和当地政府反应是“上门求合作”。

其实，这场看似心血来潮的黑客入侵行为并非是真的恶作剧。

在「Big Rick」计划完成后，这群高中生黑客团队将他们发现的安保系统的漏洞、相关建议、以及一切行为都整理成了一份 26 页的技术文档，并发送给了当地社区的技术团队。

而在数天后，他们收到了社区技术总监的回应，邮件中表示：

社区并不会控告他们的行为，甚至还要感谢他们的发现，并希望他们能够对社区的技术团队做一个简单汇报。

到这里，这场恶作剧也就落下了帷幕。

其实，这种“少年黑客入侵学校”的新闻并不是某一所学校的专利。

国内外的少年黑客们，一直都在勇敢地创造奇迹。

比如说在 1999 年就带头攻破了人大附中校园网的侯晓迪同学。

同样是完全出自兴趣的恶作剧，侯晓迪也没有收到学校的批评，还在校方的支持下组建了维护校园网的实验室，并向全国媒体公布了相关系统的漏洞和解决方案。

不同的是，20 年后的侯晓迪以市值 85 亿美元的无人车公司，图森未来的 CTO 的身份，再一次站到了聚光灯中心。

当然，也并非每次都能这样皆大欢喜。

有不是出于兴趣，而是真的为了牟利而入侵系统，最后获刑五年的：

也有炫技把自己炫进去的：

而当我们远离这些玩得很大的黑客，其实也会发现，身边也会时不时地出没一些关键词查分、选课、教务系统的人物传说。