工信部：我国软件从业人数规模不断扩大，工资总额增长放缓

IT之家 10 月 22 日消息，据工信微报官方公众号，工信部今日公布了 2021 年前三季度软件业经济运行情况，前三季度，我国软件和信息技术服务业（下称“软件业”）总体呈良好发展态势，业务收入保持稳步增长，利润总额增速小幅回升，软件出口平稳增长，从业人数规模不断扩大。

报告显示，软件业务收入保持稳步增长。前三季度，我国软件业完成软件业务收入 69007 亿元，同比增长 20.5%，增速较上半年回落 2.7 个百分点，近两年复合增长率为 15.8%，较上半年提高 1.1 个百分点。

▲ 2020 年－2021 年前三季度软件业务收入增长情况

此外，我国软件从业人数规模不断扩大，工资总额增长放缓。前三季度，我国软件业从业平均人数 796 万人，同比增长 7.3%，规模比上半年增加 43 万人；从业人员工资总额同比增长 10.3%，较上半年回落 1.3 个百分点，近两年复合增长率为 8.3%。

IT之家了解到，在地区方面，东部地区软件业务收入保持较快增长，西部地区增速领先。前三季度，东部地区完成软件业务收入 55613 亿元，同比增长 20.9%。中部地区完成软件业务收入 3222 亿元，同比增长 21.0%。西部地区完成软件业务收入 8194 亿元，同比增长 19.3%。东北地区完成软件业务收入 1978 亿元，同比增长 13.8%。

四个地区软件业务收入在全国总收入中的占比分别为 80.6%、4.6%、11.9% 和 2.9%。

▲ 2021 年前三季度软件业分地区收入增长情况