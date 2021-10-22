中芯国际：改变供应商模式，从低价采购转向批量采购

10 月 22 日，2021 年北京微电子国际研讨会暨 IC WORLD 大会正式召开。中芯国际资深副总裁、中芯北方总经理张昕表示，中芯北方的营收在 9 月前达到 10 亿美元的规模，而中芯北京的营收也即将迈过 10 亿美元的大关。

张昕表示：“不管是 8 英寸、12 英寸晶圆产线，还是新建工厂，我们竞争力是持续改进的，通过与供应链的系统性合作，我们已经进入创造一块钱价值少于三毛钱成本的这样一种状态。”

张昕还将中芯国际的发展划分为三个阶段：早期为了生存，“东方不亮西方亮”；中期练内功，通过提升通用设备占比来提高六代技术的设备覆盖率；后期则是定胜局，大幅度提升平均每种材料设备的数量。

据介绍，去年年底，面临零部件供应的问题，中芯国际花了 1/3 的时间来梳理和支持零部件厂商。为此，公司成立了关健部件攻关技术委员会，下辖 6 大模块 16 小组。每个模块均由公司资深专家挂帅，全力解决备件自主问题，经过不到一年的时间，风险备件的替代率已经快速提升到 30% 以上。

张昕表示，面对未来的产业形势，中芯国际要打造新型的战略供应商模式，在交付能力、产能达成、服务、拓展性、书面协议、采购策略和杜绝等方面重新进行供应商的考评。“从现在开始，中芯国际的采购策略也要从价低者得和降价 30% 向批量采购支持战略供应商的策略转变。”

对于中国半导体的未来，张昕也很有信心：“今后只要脚踏实地、坚定不移、持之以恒、中国半导体很快就能跨上一个新台阶。”