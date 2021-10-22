【IT之家评测室】华硕无畏 Pro14 锐龙版评测：OLED 轻薄本也可以有高性价比

就在 2021 年，华硕推出了一个全新的轻薄本产品线：无畏系列。从目前发售的产品来看，这个系列的产品普遍拥有高素质的 OLED 屏幕，出色的性能释放以及超高的性价比，堪称 OLED 普及化的先驱，为轻薄本市场注入了新的活力。

无畏 Pro14 可以说是“华硕好屏”战略最核心的单品，IT之家此次也是第一时间拿到了它，那么它的产品力究竟如何呢？我们现在就来看看吧。

1、外观

无畏 Pro14 一拿上手并不会给人廉价感，因为除了金属 A 面以外，其他面也都采用了相同颜色的类金属图层，这使得整机的一体感相当不错。机身最薄至 17.9mm，重量约 1.4kg，算比较轻的。金属 A 面采用了华硕招牌的浮雕式 LOGO，上书华硕无畏的 LOGO。

B 面支持单手开合，最大开合角度约 150 度。展开 B 面后就是这次的重中之重了，一整块的玻璃镜面下覆盖着一块 16:10 的 OLED 屏，OLED 在过去是万元以上专业级笔记本的专利，而如今华硕无畏系列把它带到了 5000 元这个价位。这块屏的具体素质IT之家会在下文详细测试。屏幕上方有摄像头和立体声麦克风，摄像头支持物理防窥遮盖

C 面键盘部分采用非常经典的设计，回车键的斜纹画龙点睛，键程为 1.4mm，打字手感舒适，反馈力度适中，右上角还集成了电源指纹一体式按键，且做了手感区分。

下方的触控板非常之大，且涂上了顺滑的涂层，手感很棒。

最后来看下 D 面。D 面的设计中规中矩，但脚垫非常之厚，可以提升进风量，带来更好的散热表现。下方有两个 2W 的扬声器开孔，且经过了哈曼卡顿的大师调音。

侧面接口值得大吹特吹，作为一台 14 寸的轻薄本，整机共有 3 个 USB Type-A 接口，1 个 HDMI 接口，一个 TF 读卡器，一个 90W 的 DC 电源接口一个耳机孔以及一个新增的 Type-C 接口，相当全面，有高速传输和 PD 充电需求的话，可以考虑搭载雷电 4 接口的酷睿版。

2、 屏幕

OLED 屏有着色彩准确，亮度高且均匀，对比度高，对 HDR 兼容性好的优点，对创意设计人士非常友好。但大块的 OLED 屏也是比较昂贵的，所以一般用在万元以上的创意设计本上。华硕的无畏系列轻薄本居然完全没有因为搭载 OLED 屏幕而产生溢价，类似配置的标压轻薄本基本也是 5000 多元，可以说是性价比十足了。

我们把屏幕调整到最高的 2880*1800 90Hz，亮度也手动调整到 SDR 下的最高 400nit（HDR 600nit）。然后用校色仪进行色域色准测试，实测色域覆盖了 100% 的 sRGB，96.8% 的 Adobe RGB 和 99.7% 的 P3 色域，表现非常出色，堪称专业级好屏。

色准表现更是让人惊艳，平均色彩偏移值 ΔE 仅 0.24，最大 ΔE 也只有 0.84，属于是专业级别的色彩表现了，难怪通过了 Pantone 色彩认证。

当然 OLED 固有的劣势这块屏幕也是躲不开的，主要是调光和烧屏问题。实测这块屏幕在 SDR 模式下，在 100nit 以下会进入 PWM 调光，以上为 DC 调光；打开 Windows HDR 后则全局 DC 调光，因此日常使用建议亮度开到 50% 以上以减轻视疲劳。

烧屏是 OLED 的客观问题，华硕也采用了一些软件方法来避免，比如默认黑色主题、自动像素偏移以及屏幕保护程序等，同时日常使用建议打开任务栏自动隐藏。

3、硬件排布

为了让大家对这台笔记本的硬件有更深入的了解，我们直接把它拆开，边拆边介绍。打开后盖后可以看出，整机采用双风扇双热管散热系统，且还留了一个独显空焊位，可见它的散热余量是非常充足的。

实测高效模式下单烤 FPU 15 分钟 CPU 能够稳定在 50W、81℃，性能释放非常棒。满载时人位风扇噪音约 51.4db，还是比较吵的。

热管上方是板载内存，8G+8G 双通道，频率为 3200Mhz。没有上 4266Mhz 也没有升级空间，还是比较可惜的。

右侧为 MTK7921 无线网卡，支持 Wi-Fi6 协议，也可以自行更换。

整机只有一个硬盘插槽，升级会比较麻烦。搭载的硬盘是海力士的 OEM 硬盘，TLC 颗粒，速度表现不错，具体跑分如下。

最下方是一块 63Wh 的电池，作为一台 14 寸的笔记本，这可以说是相当大了，

4、性能

接下来我们就来看看它的理论跑分和实际体验吧。首先是这枚游戏本级别的 AMD R7-5800H 标压处理器了，它拥有 8 核 16 线程的规格，最高可达 4.4GHz。实测 R15 跑分最高 1985 分，最低 1842 分，仅降低了 7%，性能释放很不错。

R20 单核 557 分，多核 4590 分。

R23 单核 1439 分，多核 11886 分。

在展现日常办公性能的 PCMARK10 中，无畏 Pro14 的得分为 5747 分，体验出色。

不过涉及到显卡时就比较尴尬了，R7-5800H 搭载的核心显卡的性能还是不错的，在 TimeSpy 中可以达到 1353 分，接近 MX350 独显的表现。

但出厂 BIOS 仅分配了 512mb 的专用显存，且没有修改选项，相比于其它 1G/2G 显存的设定来说确实不太够用，导致笔者尝试运行 PR 和 AE 时都没法顺利实用核显加速，希望华硕尽快开放修改专用显存。

不过我们玩玩竞技网游还是没有任何问题的，在《英雄联盟》中，可以轻松运行在最高分辨率和极高特效下，游戏帧数也一直维持在 96 帧上下，跑满 90Hz 屏幕不成问题，体验很棒。

配置要求更高的《CS:GO》，我们就运行在 1920*1200 分辨率低画质下，运行 BenchMark 可以达到平均 91 帧，同样可以跑满 90Hz 屏幕。

总的来说，无畏 Pro14 的性能释放时非常出色的，已经达到了全能本的水平。上班时可以流畅办公，下班后也可以来两把热门游戏。不过现在 Adobe 软件对显存有硬性要求，希望华硕能尽快开放显存调节功能。

5、多屏协作

在过去，只有华为小米 OPPO 之类的手机厂商出的笔记本才能和手机进行多屏协作，但华硕打破了这一局面。无畏 Pro14 在出厂时预装了 Link to MyASUS 功能，可以实现与任何品牌的 iOS/安卓智能手机文件互传、屏幕共享、接打电话等功能，通过 Wi-Fi6 网卡和蓝牙实现快速互传。

除了文件传输，Link to MyASUS 还可以实现把手机的画面投影到电脑上，延迟和画质表现尚可，遗憾的是现在还没实现反向操控功能，只能用鼠标链接手机来操控。

这个屏幕共享可不是单向的手机共享给电脑，它还可以实现电脑共享给手机，把手机当作无线副屏或者远程桌面使用。

总结：OLED 平民化就要靠这样的产品

在这几年，OLED 技术逐渐成熟，手机市场 2000 元以上大部分都是 OLED 屏幕了，电视市场也出现了不少五六千的 OLED 4K 电视，而笔记本市场却很奇怪，OLED 一直是专业和昂贵的代名词，迟迟无法推广到普通消费者。

而无畏 Pro14 系列则是这一现状的破局者，在做好其他领域的同时，将屏幕换成了更高分辨率、更高刷新率和更佳色彩的 OLED 好屏，消费者们也不需要为这些优点额外买单。可以说，无畏 Pro14 系列就是我们这些普通消费者们体验 OLED 笔记本的最佳敲门砖。