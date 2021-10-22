【IT之家开箱】华硕无畏 Pro14 锐龙版图赏：5000 元价位能买到的 OLED 轻薄本

IT之家 10 月 22 日消息，华硕近日发布了新款无畏 Pro14 锐龙版，在 5000 元这个价位史无前例的提供了 2880*1800 90Hz 高分高刷 OLED 屏幕，同时还提供了 50W 的出色标压性能释放。IT之家已经收到了 R7-5800H 版的无畏 Pro14 锐龙版，并为大家带来开箱图赏。

无畏 Pro14 锐龙版采用磨砂机身材质，手感温和不割手。机身厚度约 19mm，重量约 1.4Kg，不是很薄，但比较轻便。金属 A 面采用了非常独特的浮雕式 Logo 设计，低调的同时个性十足。

B 面则是重中之重，这是一块 14.0 寸 2880x 1800 90Hz 的 OLED 屏，支持 100% DCI-P3、10bit 10.7 亿色，色彩鲜艳而准确。并且它还通过了 TClV 硬件级低蓝光认证、Vesa DisplayHDR 500 True Black 认证和 Pantone 色彩认证，是一块一眼就能看出来的好屏。

屏幕上

方有摄像头和立体声麦克风，摄像头支持物理防窥拨片。

C 面回车键被涂成了灰色，电源键位于右上角，集成了指纹识别功能。键程 1.35mm 中规中矩，支持白色背光，键盘下还有“Harman Kardon”大师音效的镌刻。

下方的触控板非常之大，且涂上了顺滑的涂层，手感很棒。

D 面的设计中规中矩，但脚垫非常之厚，可以提升进风量，带来更好的散热表现。下方有两个 2W 的扬声器开孔。

新款的无畏 Pro14 锐龙版新增了一个饱受期待的 Type-C 接口，整机共有 3 个 USB Type-A 接口，其中两个 USB 2.0 一个 USB 3.0 5Gbps，右侧则是 90W DC 电源接口 + USB Type-C+HDMI+TF 读卡器 + 3.5mm 耳机接口，在 14 寸轻薄本中能保留这么多的接口，确实是相当罕见。

目前无畏 Pro14 锐龙版已经正式发布，售价 5799 元，性价比突出。

IT之家已经为大家带来这台轻薄本的的图文评测，欢迎前去阅读。