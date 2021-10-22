印度支付巨头 Paytm 22 亿美元的 IPO 计划获监管部门批准

北京时间 10 月 22 日晚间消息，据报道，印度支付与金融服务提供商 Paytm 1660 亿卢比（约合 22 亿美元）的 IPO（首次公开招股）计划已经获得印度证券交易委员会（SEBI）的批准。

报道称，在此次 IPO 中，Paytm 最多将发行 830 亿卢比（约合 11 亿美元）的新股。此外，还将向软银和伯克希尔哈撒韦等现有股东要约出售价值 830 亿卢比的股票。

今年 7 月 16 日，Paytm 提交了上市申请，计划通过 IPO 融资 22 亿美元。这将是继在线食品配送平台 Zomato 之后，印度又一宗备受瞩目的 IPO，也是印度迄今为止最大规模的 IPO。

7 月底有消息称，Paytm 预计于今年 10 月底启动 IPO，目前正等待监管部门的批准。此外，Paytm 还预计，公司有望在 18 个月内将实现收支平衡。

根据招股书草案，摩根大通、摩根士丹利、ICICI 证券、高盛、Axis Capital、花旗和 HDFC 银行为 Paytm IPO 的牵头账簿管理人。

Paytm 母公司 One97 Communications 表示，此次 IPO 收益将用于加强支付生态系统，发展新业务，以及并购等。

Paytm 在印度商家支付中占有最大的市场份额。数据显示，Paytm 拥有超过 2000 万商家合作伙伴，用户每月进行 14 亿笔交易。其主要竞争对手包括沃尔玛旗下的 PhonePe、谷歌支付、亚马逊支付，以及 Facebook 旗下的 WhatsApp Pay。