159888 元起，大众 ID.3 正式上市：纯电紧凑型两厢轿车，续航里程 430km

IT之家 10 月 22 日消息，大众中国 ID 系列的第三款车型 ID.3 今日正式上市，售价 159888 元起。

大众 ID.3 在定位上为纯电紧凑类型两厢轿车。该车型长宽高分别为 4261/1778/1568mm，轴距为 2765mm，比海外版略窄。该车整备质量 1760kg，总质量为 2220kg。

车内内饰为大众 ID 系列的家族化设计，搭载独立仪表盘和悬浮式中控，内部的功能按键也被集成在中控屏下方。车辆档位为旋钮式怀档，位于方向盘下方。同时大众还为该车辆设计了独特的“B”挡，为大众 ID 系列独有的“单踏板模式”。

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在动力方面，大众 ID.3 搭载一台最大功率 125kW（170Ps），峰值扭矩 310N・m 的后置驱动电动机，并采用总容量 57.3kWh 的三元锂电池组，NEDC 续航里程为 430km。较于大众 ID.4 和 ID.6，大众 ID.3 因为其自身定位为更加低端的缘故，故在车身尺寸、细节和用料方面，都有明显的下降。

IT之家了解到，大众 ID.3 售价为：