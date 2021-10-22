史无前例 3 激光雷达，威马 M7 汽车正式发布：放话“卷的就是友商”

大大大、好好好。

许老板的话仍犹在耳，恒驰却前途未卜，不过，威马把这个理念践行了起来。

威马新车 M7，新鲜出炉。

大在智能驾驶，大在量产车上史无前例的 3 个激光雷达，和其他 29 个传感器，还大在 1016TOPS 的超强单车算力。

威马 CEO 沈晖认为，有这一套方案加持，威马 M7 的智能驾驶体验可以说“好好好”。

而且直言不讳，硬件怼到天花板，就是主动开启内卷，卷的就是其他友商。

威马 M7，何许车也？

M7 是威马第一款轿车，车长 4930mm，轴距是 2918mm，续航最大超过 700km，2022 年上市。

主打智能体验，尤其是智能驾驶。

32 个传感器，重头戏是 3 颗激光雷达。

车顶隆起部分负责前向。

车身前两侧各一个，负责环视。

3 颗激光雷达配合，总共能覆盖车身周围 330° 范围。

3 颗激光雷达都是自主品牌第二代固态激光雷达。

第二代固态激光雷达的 MEMS 光学微振镜，可以等效最大 504 线的传统机械式激光雷达。

具有自主变焦特性，根据不同的场景（城市低速、高速环路），对环境感知侧重点不同，主动动态调节帧率和分辨率。

激光雷达生成的点云图，主要作用其实就是环境构建。

而威马自研了相关算法，使 M7 可以实现实时构建车辆周围环境。

除了激光雷达，威马 M7 还配备了其他 29 个各类传感器。

包括 7 个 800 万像素高清摄像头，4 个环视摄像头、12 个超声波雷达、5 个毫米波雷达、以及 1 个定位模块。

车身 360 度全覆盖，威马官方说，这套智能驾驶系统能保证在各种复杂的环境、复杂的光线环境、复杂的地理环境以及复杂的气象条件下的全场景的感知能力。

至于具体有哪些功能，此次并未透露。不过，基础的 L2 级各类辅助基本不会缺席。

而与百度深度绑定的威马，在 Apollo 高阶自动驾驶能力上，也有首发优势。

比如之前 W6 车型首次实现 L4 级别功能的自主泊车，M7 这款车型上大概率也能见到。

前面说到 M7 有 7 个 800 万像素摄像头，可想而知开机后每秒产生的图像数据量一定惊人的大。

所以在这款车上，还有 1016TOPS 的算力，是目前特斯拉 FSD 的 7 倍。

这样的算力来自英伟达的 Orin-X 自动驾驶芯片，7nm 制程，一共 4 颗。

其中两颗现役，另外两个是为今后智能驾驶系统进化预留的算力空间。

另外威马车型采用百度 Apollo 智能驾驶技术，可以调用 Apollo 云端算力资源，理论上单车算力是没有上限的，所以在 M7 这款车上 1016TOPS 还只是个开始。

总之一句话，威马 M7 的智能驾驶真实能力还没有示人，但是硬件配置、算力方面，把“大力出奇迹”的思路贯彻到极致。

军备竞赛怎么玩？

威马认为，“有限的军备竞赛有助于行业发展”，于是主动打响第一枪。

CEO 沈晖说，我们不回避内卷，适度卷一卷可以鞭策大家进步。

从哪卷起？硬件配置。

卷谁呢？

当然是友商，尤其是新势力。

M7 发布现场，威马专门制作了表格对比各家数据：

之前集度汽车 CEO 夏一平曾驳斥这种堆硬件的智能驾驶路线，认为偏离了智能汽车本质。

硬件多不代表能力强，真正的“端到端智能驾驶”能力，没见谁能拿出手。

而现在很多自动驾驶供应商则侧重低成本的 L2 级功能普及，国内很多很多主流车企都计划在明年推出 1V1R，甚至是只有 1V 的车型，整个套件成本不过一两千。

价格区间，正是威马主打的 25 万元以下市场。

所以威马主动拉开军备竞赛大幕，会有多少竞争对手跟进接招呢？