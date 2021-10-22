微软 Xbox 主机系统更新：夜间模式，Xbox Series X 系统界面支持原生 4K

IT之家 10 月 22 日消息，微软宣布 Xbox 的 10 月更新将于今日向主机用户推出，该补丁包括夜间模式和其他增强功能，并为 Xbox Series X 的用户带来了原生 4K 的系统界面。

微软表示，Xbox Series X 提供次世代游戏的方式之一是逼真的 4K 游戏。在今天的更新后，Xbox Series X 的系统界面、菜单等将从 1080p 升级到 4K。

IT之家了解到，升级到原生 4K 后，Xbox Series X 的主页、我的游戏和应用程序、Xbox Guide、屏幕上的 UI 元素（例如游戏美术和按钮）都将提高清晰度并提高文本可读性。

夜间模式

Xbox 夜间模式是一套设置，可调整光源以帮助用户在夜间保持房间黑暗，适合对光线敏感的用户。用户还可以自定义连接的显示器、手柄上的电源按钮和主机上的电源指示灯的灯光。

除了调光之外，Xbox 夜间模式还为显示器添加了可自定义的蓝光过滤器，即护眼模式，此功能专用于 Xbox Series X|S 主机。

用户还可以设定打开夜间模式的时间段，支持自定义或选定日出日落。

快速设置

通过将“快速设置”菜单添加到 Xbox Guide，用户可以更轻松地快速访问和自定义辅助功能设置。用户可以在不离开游戏或应用程序的情况下快速切换辅助功能，家庭中的每个用户都可以轻松地将设置转换为他们量身定制的体验。