震惊好莱坞的虚拟演员：韩国 AI 创企让他们自己看剧本、演电影

10 月 23 日消息，近日，韩国 AI（人工智能）初创企业明芒科技公司 DeepBrain AI 宣布创建 AI Studio（人工智能工作室），提供虚拟形象来制作即时视频。

AI Studio 是一家基于 SaaS（软件即服务）的工作室，为使用 AI 虚拟人而非真人制造视频的公司和创造者提供工具，该公司声明，用 AI Studio 制作视频不需要“亲自拍摄或雇佣真人”。

一、让虚拟人上戏，只需三步

视频制作工具 AI Studio 推出，使得视频制作变得更加快速、简单，这在一定程度上会使演员、导演、电影创作者和导演工会震惊并产生困扰。

比如，对于好莱坞而言，该工具造成的负面影响更大的对象是好莱坞的工人和房地产持有者。AI Studio 的产品可作为云服务使用，因此可以降低视频制作者的税收负担，通过从低租金的州登录来制作电影，绕过加利福尼亚州的税收。由于加利福尼亚州高额的税收，好莱坞内部人士曾经尖锐地称之为“立交国”。

▲ AI Studio 视频制作过程（图片来自明芒科技官网）

AI Studio 视频制作过程分三步，第一是选定虚拟形象，其次是输入脚本，最后是视频制作及下载。

该工具具有 30 位新的类似虚拟形象的“模特、演员”，与选角机构只注重外形漂亮不同，这些虚拟形象可以说流利的英语、韩语、中文和日语。该公司承诺在 2022 年将推出更多语言。

AI Studio 使用 AI 技术来协调演员的动作与脚本。该公司承诺，制作视频的导演只需要上传对话文本，AI 获取文本后，并从一系列预先配置的动作中合成手臂或腿的姿势，与上传的文本相对应。

目前还没有迹象表明人工智能是否也处理了每个角色的深层动机和共鸣背景故事。

二、媒体、金融、教育…… 虚拟人还会出现在哪里？

目前，明芒科技已经推出众多虚拟形象，投入媒体、金融、教育等行业。

▲ AI 主播“金柱夏”（图片来自明芒科技官网）

例如去年 11 月，韩国 MBN 电视台推出首位 AI 主播“金柱夏”，以该电视台主持人金柱夏为原型，用于播报“来自金柱夏主播的午间主要新闻”。

虚拟主播的出现可以在发生灾难等紧急情况时，迅速向观众播报新闻内容，并一天 24 小时持续工作，节省人力、时间和费用成本，并可以用来尝试制作新节目，有效节约资源。

▲ AI 形象金泰奎（动图截自明芒科技官网）

8 月 15 日，明芒科技制作的“Ok Barajie，他们的独立运动”，通过人工智能影像合成技术，再现 KBS 纪录片中的民族独立运动家金泰奎，在仅留在照片中的独立活动家形象中实现了自然的面部表情和动作。

“通过 AI Studios，我能够使用 AI 播音员金贤旭 Kim Hyun-Wook（韩国著名播音员）制作视频，而无需在雇佣、拍摄或编辑过程中花费宝贵的时间。”韩国公司 Commentary House 的首席执行官 Cho Byung-hyeon 说。

在海外市场，明芒科技也积极寻找契机，在中国市场投入虚拟形象。

明芒科技将虚拟人技术应用在新闻，生活信息，医学常识普及类场景，虚拟主播应用场景多样化，在进一步推广技术应用的同时不断寻找全球合作契机。今年 8 月，明芒科技向北京卫视、青海卫视提供虚拟主播技术，并且提供了 SaaS（软件即服务）服务。

此外，明芒科技还与学校合作，将 AI 虚拟形象放在学生面前。该公司在韩国首尔的 Sinbong 小学放置了测试版，并在二年级和六年级进行了部署。教师可以在为孩子们呈现之前，提前共享课程计划并编辑演示文稿。

“我们的 AI 导师通过模仿我的教学视频和参考其他教师的课程评论来合成视频，并增加我的课程内容，为学生提供与课程计划相关的更多信息。”Sinbong 小学的一名教师 Hyungjun Yoon 说。

虽然 AI 合成视频技术发展可能会影响部分演员、导演及相关行业的发展，但明芒科技的目标是个人和小型企业。该公司希望 AI 模型能够为 YouTube 视频或企业培训课程添加有趣内容，而这些通常可能是枯燥的 PowerPoint 或 Prezi 幻灯片，尽管 AI 模型的内容是模拟的。

三、从初音未来到华智冰，虚拟人技术的进阶

从 2007 年日本 Yamaha 开发音源库初音未来，虚拟偶像开始走红，虚拟人技术不断成熟。从全息投影技术的洛天依到虚拟主播的出现，无一不改变着行业规则。

美国 21 世纪福克斯在今年 9 月底推出虚拟形象选秀综艺节目《第二自我（Alter Ego）》，采用先进的动作捕捉系统，捕捉真人的肢体语言和面部微表情，同步处理到舞台上的虚拟偶像中，最后虚拟偶像将节目呈现出来。

由实时捕捉真人动作到自动识别生成视频，虚拟人技术不断在发展。

例如，湖南卫视在今年 10 月官宣了 AI 虚拟主持人“小漾”、国内偶像经济公司乐华娱乐推出的虚拟偶像女团、此世文化推出的虚拟艺人翎 Ling 等虚拟人形象。

虚拟形象更加“真实”，从简单的虚拟偶像到具备学习、“进化”能力。

▲ 华智冰

例如，今年 9 月清华首个 AI 学生“华智冰”首次露脸唱歌，视频里华智冰的表情、动作十分真实，她的歌声、人类生物学特征全部由人工智能完成，肢体则由团队成员训练完成。与一般的虚拟数字人不同，华智冰拥有持续的学习能力，针对新场景不断提升自己。但上述说法受到了部分网友的质疑，认为华智冰的视频只是与B站博主的真人拍摄视频进行 AI 换脸。

小冰公司表示，华智冰的核心是深度学习能力和创作力，这些能力还需要时间展示出来。

多个玩家投入实践，虚拟主持人、虚拟艺人、虚拟主播…… 伴随着 AI 技术的进步，虚拟数字人发展将迎来更多的机遇。

结语：虚拟人技术进入影视，变革创作模式

AI Studio 的创建，为视频制作方式提供了新思路，变革传统拍摄时需要招募、拍摄、剪辑的思路，使得更多热爱视频的人能参与进来，其次对于时效性要求严格的媒体领域，虚拟主播的出现也为行业发展提供了可能。

但目前 AI 视频制作工作的应用普遍性尚未可知，因此无法预料其对电影行业的影响，以及对演员、电影等职业的威胁会有多大。但 AI 技术渗透到各行各业中，是无法避免的结果。