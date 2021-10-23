微软 Win10 21H2 正式版将是 Build 19044.1288，官方纯净 ISO 镜像 Release 预览版开放下载

IT之家 10 月 23 日消息，微软宣布，正在准备发布 Windows 10 2021 年 11 月更新（Windows 10，版本 21H2）。微软表示，Build 19044.1288 是 Windows 10 2021 年 11 月更新的最终版本，该版本的 ISO 预览版已支持下载。微软将继续通过通常的服务程序来改善客户电脑上的 Windows 10 版本 21H2 的整体体验。

微软称，我们现在通过 Windows Update 中的“探索者”体验，向 Windows 10 的 Release 预览通道中的所有 Windows Insiders 提供 Windows 10 2021 年 11 月更新。

这意味着目前在 Release 预览通道中使用 Windows 10 版本 21H1（或更低）的内测人士将需要进入设置 > 更新和安全 > Windows Update，并选择下载和安装 Windows 10 版本 21H2。一旦内测人员将他们的电脑更新到 Windows 10 版本 21H2，他们将继续通过 Windows Update（典型的每月更新过程）自动接收新的服务更新。

IT之家获悉，被称为“云信任”的新的 Windows Hello for Business 部署方法仍在开发中，并将在未来的每月更新中交付到 2021 年 11 月的更新中。随着这项功能的推出，微软将在未来提供更多信息。

自上个月以来，Windows Insider Program for Business 的参与者已经能够在其组织的商用 PC 上验证 Windows 10 版本 21H2，并可以请求微软支持。这一支持提议旨在帮助解决商业特定场景的问题，仅限于 Windows 10 企业版、专业版和教育版客户。

《微软正式发布 Win10 21H2 系统 ：新增 Wi-Fi WPA3 H2E 标准，WSL 支持 GPU 计算》

玩转 Windows 11/10 系统盘镜像四板斧：

・下载 ISO 后，可以用软媒魔方（点击访问官网）中的软媒文件大师（点此下载）来获取 SHA1、MD5、CRC 等校验值，确保下载的是原版镜像，不给木马病毒留机会；

・软媒魔方中的软媒 U 盘启动（点此下载）可以把 ISO 制作成启动 U 盘来进行安装，既省去了刻盘的麻烦，还可以随手分享给小伙伴；

・软媒魔方中的软媒虚拟光驱（点此下载），可以把 ISO 镜像直接虚拟成一个光驱，方便您直接运行安装。

・软媒魔方中的软媒硬盘装机（点此下载），可以轻松安装 Win7、Win8、Win8.1、Win10、Win11 等单多系统，一键完成，仅需 30 秒！

如何下载 Windows 10 ISO 镜像

要下载 Windows 10 ISO 镜像，请按照以下步骤进行。

在这里注册或登录 Windows Insider 项目。

前往微软网站的下载页面。

点击“选择版本”。

选择 Windows 10 Insider Preview (Release Preview Channel)- Build 19044.1288

选择简体中文等语言（确保改进在“设置”应用 > 语言中给出的语言）。

选择“64 位下载”。

IT之家提醒，如果你正确按照上述步骤操作，ISO 镜像文件将在浏览器中开始下载，不过该链接将在 24 小时后失效。