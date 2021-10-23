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微软 Win10 21H2 正式版将是 Build 19044.1288，官方纯净 ISO 镜像 Release 预览版开放下载

2021/10/23 11:13:06 来源：IT之家 作者：玄隐 责编：玄隐
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IT之家 10 月 23 日消息，微软宣布，正在准备发布 Windows 10 2021 年 11 月更新（Windows 10，版本 21H2）。微软表示，Build 19044.1288 是 Windows 10 2021 年 11 月更新的最终版本，该版本的 ISO 预览版已支持下载。微软将继续通过通常的服务程序来改善客户电脑上的 Windows 10 版本 21H2 的整体体验。

微软称，我们现在通过 Windows Update 中的“探索者”体验，向 Windows 10 的 Release 预览通道中的所有 Windows Insiders 提供 Windows 10 2021 年 11 月更新。

这意味着目前在 Release 预览通道中使用 Windows 10 版本 21H1（或更低）的内测人士将需要进入设置 > 更新和安全 > Windows Update，并选择下载和安装 Windows 10 版本 21H2。一旦内测人员将他们的电脑更新到 Windows 10 版本 21H2，他们将继续通过 Windows Update（典型的每月更新过程）自动接收新的服务更新。

IT之家获悉，被称为“云信任”的新的 Windows Hello for Business 部署方法仍在开发中，并将在未来的每月更新中交付到 2021 年 11 月的更新中。随着这项功能的推出，微软将在未来提供更多信息。

自上个月以来，Windows Insider Program for Business 的参与者已经能够在其组织的商用 PC 上验证 Windows 10 版本 21H2，并可以请求微软支持。这一支持提议旨在帮助解决商业特定场景的问题，仅限于 Windows 10 企业版、专业版和教育版客户。

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玩转 Windows 11/10 系统盘镜像四板斧：

・下载 ISO 后，可以用软媒魔方点击访问官网）中的软媒文件大师（点此下载）来获取 SHA1、MD5、CRC 等校验值，确保下载的是原版镜像，不给木马病毒留机会；

软媒魔方中的软媒 U 盘启动（点此下载）可以把 ISO 制作成启动 U 盘来进行安装，既省去了刻盘的麻烦，还可以随手分享给小伙伴；

・软媒魔方中的软媒虚拟光驱（点此下载），可以把 ISO 镜像直接虚拟成一个光驱，方便您直接运行安装。

・软媒魔方中的软媒硬盘装机（点此下载），可以轻松安装 Win7Win8Win8.1Win10Win11 等单多系统，一键完成，仅需 30 秒！

如何下载 Windows 10  ISO 镜像

  • 要下载 Windows 10  ISO 镜像，请按照以下步骤进行。

  • 这里注册或登录 Windows Insider 项目。

  • 前往微软网站的下载页面。

  • 点击“选择版本”。

  • 选择 Windows 10 Insider Preview (Release Preview  Channel)- Build 19044.1288

  • 选择简体中文等语言（确保改进在“设置”应用 > 语言中给出的语言）。

  • 选择“64 位下载”。

IT之家提醒，如果你正确按照上述步骤操作，ISO 镜像文件将在浏览器中开始下载，不过该链接将在 24 小时后失效

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关键词：镜像Windows 11Win11

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