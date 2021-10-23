后期软件达芬奇适配苹果 M1 Pro/Max：性能提升达 5 倍

IT之家 10 月 23 日消息，Blackmagic 公司今日推送了视频后期软件达芬奇（DaVinci Resolve）17.4 版本，正式适配苹果 M1 Pro/Max 芯片。官方表示，达芬奇在搭载最新 M1 Max 芯片的 MacBook 笔记本运行时，进行 8K 视频编辑的性能提升可达 5 倍。

DaVinci 软件还为全新的 MacBook Pro 14/16 笔记本提供了原生 HDR 和 120Hz 视频播放的支持。这两款笔记本搭载 mini-LED 背光的 Liquid Retina XDR 屏幕，峰值亮度可达 1600nit，支持 ProMotion 120Hz 高刷新率，分辨率最高 2056 x 1329。

IT之家获悉，达芬奇 17.4 版还带来了以下更新：原生集成 Dropbox 网盘，改进了 3D 抠像功能，增强了软件与 macOS Monterey 系统的兼容性。

苹果 M1 Max 芯片不仅提供 10 核 CPU、24/32 核 GPU，同时集成了 ProRes 视频解码器，图像处理速度相比 M1 提升最高可达 4 倍。搭载这款芯片的 MacBook Pro 16 笔记本独有高性能模式，专为 8K ProRes 视频剪辑等任务设计，同时散热器架构相比旧款笔记本也有了改进，以满足芯片的性能释放。