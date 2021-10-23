魏少军：集成电路成不了“风口上的猪”，也不可能出现弯道超车

10 月 22 日，2021 年北京微电子国际研讨会暨 IC WORLD 大会在北京召开。在上午的高峰论坛环节，清华大学教授魏少军以“回归芯片产业的本源”为题发表演讲。

魏少军在演讲中指出，集成电路成不了“风口上的猪”，这个领域也不可能出现弯道超车，我们只有按照产业发展规律，回归产业的本源，回归技术驱动的本源，踏踏实实地认真做好集成电路这一硬科技发展。

回归摩尔定律的本源

最近一段时间，由于产能缺乏，产业链出现混乱状况，晶圆产能、封装产能、设备、硅片、生产材料等各个环节都出现缺货现象，对企业带来了极大压力，企业面临客户催货、成本上升、资金短缺等各种经营压力。

魏少军指出，出现这种混乱状况，除了自身的问题外，还有很多外界的影响，包括新冠肺炎疫情，资本市场的火爆，资本集成电路行业的过高估值，还有贸易的影响等。这些因素叠加起来，对企业的发展是一个巨大的挑战。

魏少军告诫，越是在这种混乱的时候，我们越是要回归产业的本源。他首先谈到的是摩尔定律。

摩尔定律在 1965 年提出来以后，几十年来一直指导集成电路产业发展。随着摩尔定律渐进极限，业界对摩尔定律面临失效出现了多种声音。从过往发展历程来看，集成电路产业发展所遇到的挑战与问题，常常并不是一条技术路线就能解决的，就像现在产业面临的情况，业界在不断从工艺、架构、材料、封装等各个路径去探索。魏少军指出，我们要紧紧抓住新结构、新材料和新工艺、微纳系统集成以及架构创新的发展。

但他也同时指出，“目前这些技术路径并没有脱离摩尔定律，所以我们不要太奢望会出现一个新技术，这个技术今天出现，明天就能带来显著效益，这在半导体领域是不大可能的。”

回归技术创新驱动的本源

集成电路从诞生开始就是个技术驱动的产业，每一次技术突破，都会带来产业项目的显著进步，技术的突破是集成电路产业的一个根本点。魏少军为此提出，“我们不要忘记这个技术主要驱动力的作用，转而去追求其他的东西，如果我们在技术上突破不了，那也别指望在这个产业上能够获得什么样的一种前景。”

魏少军透露，从 33 家在科创板上市企业的 2020 年年报数据分析，这些国内企业的平均毛利率只有 31.69%，而美国企业的平均毛利率是 62%。

显然，中国芯片企业尚未成为技术创新的主体，重视技术研发更应该是重中之重。

魏少军为此呼吁：“不管是设计企业，还是制造企业，不管是大企业，还是中小企业，都应该把技术突破作为我们最重要的任务。”

要保证技术的突破，就要有投入，有研发，魏少军提出，我们产业界要能够保证足够研发资金，能够长期稳定的投入，要找到这种机制。

回归硬科技的本源

硬科技是经过长期研究和积累形成的具有较高技术门槛的高科技。魏少军指出，集成电路就属于硬科技领域，我们要按照硬科技的规律来发展。发展硬科技需要有科学工匠精神，需要长期的坚持。

前几年业内有一句话：“风口来了，猪都能飞”，魏少军认为，这对于集成电路这样的硬科技领域是不适合的。“现在有些企业被人家变成了猪，这样的企业还在沾沾自喜，我觉得要小心一点，这种做法对我们的企业没有任何好处。”魏少军强调，集成电路成不了“风口上的猪”，这个领域也不可能出现弯道超车，我们要按照产业发展规律，回归产业的本源，踏踏实实、认真做好硬科技技术研发。他坚信，只要把一线的工作做好，经过 3、5 年甚至 10 多年，我们的集成电路产业一定会有所改变。