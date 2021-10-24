台积电供应商：我们像被拧毛巾，快挤不出水了

10 月 24 日消息 「虽然近期台积电调涨价格 10%~20%，但还是砍供应链厂商的价格，这么多年来都只有降价，从来没有涨价！」 根据财讯网消息，某家台积电供应链高层私底下大吐苦水，台积电每半年都会砍供应链厂商价格，「不要看我们是台积电供应链，好像光鲜亮丽，其实很辛苦的！」

继 5 纳米后，全球晶圆代工龙头台积电 3 纳米制程也预计 2022 年 7 月正式投产。无论 5 纳米、3 纳米甚至有望 2024 年启动量产的 2 纳米制程，台积电都刻意扶植本地供应链厂商，加快供应链本土化。由于要通过台积电制程验证门槛极高，因此通常成为台积电供应链一员后，被换的机率也不大，代表有极大机会掌握为期数年的可观订单量。然而这令人垂涎的大客户订单，尝起来真的有滋有味吗？

24 小时待命，每年还要被杀价

之前某家供应商才退出台积电供应链，原因是「一个商品卖了 3 年，还是没办法赚钱」，甚至某次厂商为了协助解决台积电某原料的缺货问题，合约量之外又提高供应量，「没想到增量部分竟然被砍价！」 搞得这家业者敢怒不敢言，最后只能说「台积电的采购实在太厉害了」。

且台积电工厂是三班制度，24 小时都在生产，但并不是所有设备原料都堆在自家仓库，而是有需要的时候才请厂商尽快送达; 加上只要生产线出问题，半夜打电话来，供应商就要立刻处理，「他们对品质要求很敏感很高，我们都是 24 小时待命，但每年还要被杀价，就算他们调涨价格 10%~20%，但还要砍我们的价格，从来只有降价，没有涨价。」

有台积电认证当靠山，就像打入特斯拉供应链

甚至台积电考量到安全风险与成本，分散供应商已是既定政策，「新厂还是用我们的产品，但旧厂订单会释放给其他同业。」 厂商苦笑说，「我们像被拧毛巾，已经快挤不出水了。」

不过厂商有台积电供应链的「认证」当靠山，就像打入特斯拉供应链，卖给特斯拉可能很难赚，却可得到加持，靠着卖给其他厂商获利; 毕竟赔本生意没人做，算盘要怎么打，就看各家自己的本事。