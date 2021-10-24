小鹏汽车：希望做到首个量产配置碳化硅芯片的 800V 高压平台，充电 5 分钟、续航 200 公里

IT之家 10 月 24 日消息，小鹏汽车今日举行“1024”活动日，CEO 何小鹏在会上表示，预计 2025 年新能源汽车渗透率达到 50%。

何小鹏表示，小鹏汽车希望做到首个量产配置碳化硅芯片的 800V 高压平台，支持充电 5 分钟，续航 200 公里。同时，小鹏汽车也将推出配套的 480kW 高压超充桩。

此外，小鹏还为用户设计了储能站，宣称可一次满足 30 辆车的超充。也就是说，小鹏汽车补能方面将推出 800V+480kW 超充 + 超级储能站的三种方案。

IT之家了解到，小鹏汽车还公布了其电动化与智能化的探索进展。据悉，小鹏 Xpilot2.5 达到了 89.74% 的占比，收费 2-3 万的带有高速 NGP 的 3.0 版本，激活率也达到了 59.29%。

此前，小鹏也在此次大会上开启了智能辅助驾驶的下半场 —— 城市 NGP，将定位能力升级到厘米级，四重感知融合方案，依然以视觉为纲，毫米波和激光雷达为辅助。

小鹏汽车自动驾驶业务副总裁吴新宙表示，城市 NGP（导航辅助驾驶）功能预计在明年上半年推出，会在首批城市部分道路开放。

何小鹏还表示，智能辅助驾驶不是自动驾驶，人机共驾将是很长一段时间的必然选择。