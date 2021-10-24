IT之家 10 月 24 日消息，今日，华为开发者大会 2021（Together）继续在东莞松山湖召开。

华为消费者 BG AI 与智慧全场景业务部总裁王成录在此前表示，基于鸿蒙的华为设备已有 1.57 亿台，第三方基于 OpenHarmony 的设备达到 6000 万台。

据证券时报，截至 2021 年 9 月，华为智能穿戴设备全球累计发货量已超过 8000 万，华为在全球范围内累计服务用户总量超过 3.2 亿，华为运动健康 App 全球月活用户达 8300 万。

华为王成录此前表示，预计今年年底第三方鸿蒙设备将达到 1 亿台，华为有信心，今年年内鸿蒙设备会超过 3 亿台。

此外，鸿蒙软件应用全球分发触达 510 万 + 开发者、170 + 国家和地区，应用累计分发量达到了 3322 亿（2021 年 1 月-9 月）。鸿蒙智联已经拥有 4000 + 智能生态产品、1800 + 生态合作伙伴，2021 年新增生态设备发货量达到 6000 万 +。鸿蒙智联已提供预集成方案，涵盖 28 款芯片，20 款模组。

IT之家了解到，华为开发者大会 2021（HDC.Together）在 10 月 22 日 -24 日举行，此次大会聚焦鸿蒙系统、智能家居、智慧办公、HMS Core 等话题。