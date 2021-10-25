存储空间不够用，微信官方清理功能体验

要说手机里最吃内存的 App，微信敢说第二，就没人敢说第一了。别看平时不起眼，可每次系统清理时，它都能排到榜单的前几名，也足见该货的实力。

尽量软件内置了清理功能，可说实话，总是与它的资源占用不匹配。明明占着几个 GB，报告里却说只有一两百兆，换谁也不愿意相信。

不过近日微信 8.0.15 新推出了一项“深度清理”功能，算是一定程度上解决了这个问题。至少在肉眼可见的范围内，诠释了“清理”二字的尊严！

1. 打开微信，在搜索栏中输入“微信修复工具”，进入微信修复页面。

2. 勾选最下方的“深度清理”选项。

3. 接下来进入“我→设置→通用→微信存储空间”，这里的“缓存”栏，就是当前的可清理空间 ——534.4MB。

4. 点击旁边“清理”按钮，几秒钟后工作结束，微信自动重启。至少在速度上，“巨信哥”肯定不输于任何第三方软件。

5. 最后对比一下清理前后的空间占用表吧，效果还是挺明显的吧！

写在最后

微信的这个清理功能只限于缓存，清理后语音与聊天记录仍然可以正常访问，说白了就是将平时运行的一些临时文件打扫了一下。当然缺点也很明显，那就是这种只清缓存不动文件的方法并不能维持多长时间。当你正常使用一段时间后，它又会死灰复燃。

所以如果你的微信真的占据了大量空间，最好还是结合 OS 自身的清理功能，对一些时间很久的图片、视频、语音记录进行删除处理（一般系统级清理模块都有此功能）。双管齐下，才能达到最好的清理效果。