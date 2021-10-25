SpaceX 拟联手沃达丰，利用星链为英国提供卫星宽带服务

10 月 25 日消息，据外媒报道，美国太空探索技术公司 SpaceX 正与移动运营商沃达丰集团（Vodafone) 进行谈判，希望利用“星链”卫星互联网为更多英国用户提供卫星宽带服务。

据悉，SpaceX 正在寻求频谱收购交易，以扩大其服务能力。该公司致力于使用低地轨道卫星为农村地区提供互联网连接。

今年 1 月，SpaceX 在英国启动了一项星链测试，现已扩大到几千人参加。他们使用卫星天线接收星链网络信号，SpaceX 的卫星运行在大约 547 公里高的轨道上。

业内人士表示，SpaceX 始终在寻找地面站基础设施（与英国光纤网络主干连接）以及高频频谱。

沃达丰在提交给英国通信办公室（Ofcom) 的一份文件中表示，该公司愿意与卫星网络运营商进行谈判。据悉，沃达丰的潜在合作伙伴就是 SpaceX，双方的谈判已进入后期阶段。

在这份文件中，沃达丰称：“沃达丰是 28 千兆赫频段频谱的许可证获得者，该频谱被广泛用于地面固定链路。据我们所知，这个频段对连接卫星的网关有很高价值。我们对与希望租用频谱的卫星供应商接洽持开放态度。”

如果与这家电信运营商达成协议，SpaceX 的星链互联网可以更迅速地扩张。到目前为止，由于客户相对较少，星链卫星宽带买家享受到了较快的速度。但随着客户数量的增加，其网络可能会变得相对拥堵。与电信公司的协议允许卫星运营商连接到光纤互联网网络。

沃达丰发言人说：“关于卫星频谱，我们可以确认我们正在与多家运营商洽谈。我们已接近达成协议。”SpaceX 没有回复置评请求。

不过，马斯克的卫星网络在英国面临来自 OneWeb 的竞争，后者目前正在与英国电信公司 (BT）开发一项试验，其卫星宽带也可能向农村地区的互联网用户提供。

与此同时，SpaceX 还被认为在与英国领先的通信基础设施公司 ArQiva 合作建设地面基础设施，首个项目选在了曼恩岛。