马斯克转发推文：特斯拉市值超大众、通用、本田等 11 家传统汽车巨头市值总和

传统车企的转型焦虑是个老生常谈的话题，但这个话题在这两天大众汽车和特斯拉的新动态对比下，却呈现出尤为鲜活和夸张的面貌。

德国商业日报《商报》（Handelsblatt）在 13 日报道称，大众汽车可能考虑裁减最多 3 万个工作岗位，以在行业向电气化转型的过程中提高竞争力和削减成本。

而同一日，马斯克则转发了一条推特，推文显示特斯拉凭借 8080 亿美元的市值，超过了包括大众、通用、福特、本田等在内 11 家传统汽车巨头的市值总和（8070 亿美元）。

大众沃尔夫斯堡工厂 VS 特斯拉柏林工厂

根据《商报》报道，大众汽车首席执行官 Herbert Diess 曾在 9 月份的监事会会议上建议裁员，但其他与会者拒绝了这一提议。

大众汽车在周三回应称，来自特斯拉等德国汽车市场新进入者的竞争，确实促使大众汽车加快了对其沃尔夫斯堡主要工厂转型为生产电动汽车的计划。

“毫无疑问，考虑到新的市场进入者，我们必须解决我们在沃尔夫斯堡的工厂的竞争力问题”，大众汽车发言人 Michael Manske 说。

但 Michael Manske 否认了大众考虑裁员 3 万人的报道，“现在正在进行辩论，已经有很多好的想法，目前还没有具体的方案”。

大众汽车工人委员会的一位发言人表示，虽然他们不会就 Diess 是否发表上述言论发表评论，但“裁员 3 万人是荒谬且毫无根据的”。

大众汽车在德国沃尔夫斯堡的工厂是世界上最大的制造工厂，拥有 2 万多名员工，过去 10 年平均每年生产约 78 万辆汽车。

但至今该工厂尚未开始生产电动汽车，而且因受芯片短缺影响，它今年还可能面临历史最低产量的窘境。

大众汽车本周表示，将削减沃尔夫斯堡工厂 10 月前两周的工作时间，并将只运行一条装配线，生产 Golf、Touran、Tiguan 等车型。

大众汽车也有推出旗舰电动汽车 Trinity 的计划，但直到 2026 年才会在此开始生产，与特斯拉和一众中国新能源汽车企业相比，脚步显然太慢。

与此同时，特斯拉在德国柏林的工厂则开展得热火朝天。马斯克在 10 月 6 日宣布，特斯拉的柏林工厂目标是在几个月内开始生产，并希望在 12 月交付第一辆汽车。

马斯克表示，届时柏林工厂除了数百万个电池单元外，还预计生产 Model Y 汽车，每周将批量生产 5000 辆或 1 万辆电动汽车，每年生产 50 万辆电动汽车。

超越特斯拉，大众能做到吗？

大众汽车“誓超特斯拉“的口号已喊多时，计划着在 2025 年之前在电动车销量上超越特斯拉。

为了推动大众汽车的电动化转型，在新一轮 2020 年至 2024 年的投资计划中，针对混合动力、电动汽车和数字化，大众汽车决定投入近 600 亿欧元，其中有 300 亿欧元投向电动汽车。

在大众汽车的规划中，到 2029 年，集团将向市场推出多达 75 款纯电动车型以及约 60 款混合动力汽车，大众汽车预计，到 2029 年，其电动汽车的数量将增至约 2600 万辆。

支撑大众汽车提出超越特斯拉目标的底气之一是大众的 MEB 平台，它是大众汽车专为新能源汽车而设计的独立工具。

根据设计，MEB 平台削去了传统车前置发动机、变速箱以及相应的传统系统，因此结构简化，基于该平台打造的车型电池搭载量提升（续航里程提升）、同尺寸下轴距变长（内部空间提升），而由于其高度的模块化能力，造车成本大幅度降低的同时，车型换代周期也能明显缩短。

为了掌握主导权，大众汽车还开始对电动汽车的供应链进行整合。

充电站方面，2017 年，大众和宝马、戴姆勒、福特、现代等车企联合组建充电桩公司 Ionity，试图拓展欧洲的充电设施网络，目前 Ionity 已经在欧洲主要高速公路设置 400 多个充电桩，接下来还会将充电站业务延伸至城市中。

此外，大众旗下品牌奥迪在今年也考虑投资 10 亿欧元，在欧洲各大城市建设自己品牌的电动汽车充电站，保时捷也有可能加入奥迪的充电站系统。

电池方面，大众汽车目前还在亚洲、欧洲、美国建设三个电池工厂，9 月底，大众汽车在中国全资控股的第一家电池系统工厂正式动工，将全部用于大众安徽 MEB 工厂生产的纯电动车型。

今年，大众在德国萨尔茨吉特启动了电池回收试点工厂，预计年产能为 40GWh，而特斯拉同样在今年动工的德国电池工厂，预计年产能为 50GWh。

另外，大众汽车首席技术官 Thomas Schmall 在近期接受采访时还透露，大众汽车除了有对其电池部门的 IPO 计划外，也在考虑将其充电和能源业务上市。

但 Schmall 表示，目前尚未做出任何决定，可能需要长达两年的时间才能成立新公司并为上市做好准备。

关于大众汽车的电动汽车目标，市场反应强烈，此前投行也颇为捧场。

比如瑞银分析师通过拆解，比较了大众汽车的首款纯电动车 ID.3 和特斯拉产品，认为基于 MEB 平台的 ID.3 是大众汽车进入电动时代的入场券，也是知名汽车公司提供的最令人印象深刻的解决方案。

但从销量上看，大众电动汽车进展不及预期。

在今年上半年，大众汽车集团的纯电动车销量为 17 万辆，同比增长 165.2%，仅完成了其本财年 60 万辆目标的 28.3%。

而根据特斯拉的数据，光在第三季度，特斯拉在全球就生产了约 23.8 万辆汽车，并交付了共超过 24 万辆汽车。

全国乘用车市场信息联合会发布的 9 月汽车产销数据则显示，在 9 月份，特斯拉中国销量为 56006 辆，创造新高，而大众汽车集团的全电动汽车 ID 系列 9 月份销量为 10126 辆。

截至发稿，特斯拉股价已达 811.08 美元，股价在过去一年涨幅达 80.69%，，目前市值约为 7980 亿美元。

大众汽车集团的股价则为 273 欧元，在过去一年股价涨幅达 89.86%，总市值约为 1360 亿美元。