微软 Surface Neo 原型机曝光：内部结构类似放大版 Surface Duo

IT之家 10 月 25 日消息，据外媒 slashgear 报道，Twitter 用户 @MaxWinebach 在 Twitter 上曝光了一组图片，展示了微软以前曾公开展示但实际并未投产的 Surface Neo 双屏移动笔记本的内部设计。

@MaxWinebach 表示该原型机来自中国，并且原型机在到手之前就没有屏幕。因为没有屏幕，所以通过图片可以直接看到其内部结构类似于放大版的 Surface Duo。机器内部的左右两块电池上标有“原型机：请勿出售”的字样，且内部多块主板之间有线路连接，在原型机左半块的边框处还有一个类似 SIM 卡槽或者内存卡槽的装置。

IT之家了解到，Surface Neo 是微软于 2019 年 10 月 Surface 发布会中推出的双屏移动笔记本。Surface Neo 搭载了两个 9 英寸显示屏，可通过 360 度的铰链展开改设备，整体设计类似于已经发售的 Surface Duo。与 Surface Duo 使用 Android 系统不同，Surface Neo 搭载了全新设计的 Windows 10X 操作系统，使用者可将作为平板电脑、笔记本电脑等用途。并且将搭载英特尔针对此类特殊移动笔记本电脑专门研制的 Lakefield 系列处理器（现阶段也已停产），目前 Surface Neo 处于停摆状态，对于该产品暂停研发且无限期延期的原因暂时并不明确。但微软后期在官网撤下了 Surface Neo 的相关信息，且在 YouTube 上也下架了与其有关的相关视频。