【IT之家开箱】iQOO Z5x 图赏：5000mAh 大电池加持，畅玩持久续航

IT之家 10 月 25 日消息，iQOO 于今晚发布了一台主打长续航的均衡千元机 ——iQOO Z5x，它搭载了天玑 900 处理器，120Hz LCD 屏，5000mAh 大电池和 44W 快充，同时它还有着非常独特的砂岩后盖材质，IT之家也为大家带来了开箱图赏。

iQOO Z5x 采用了整机观感灵动年轻。机身三围为：高度 163.95mm 宽度 75.3mm 厚度 8.57mm，重量为 189g, 在大电池手机中算轻薄的。

iQOO Z5x 的正面是一块 6.58 英寸 FHD + 分辨率的 LCD 水滴屏，屏占比约 90.61%，且支持 120Hz 刷新率。

也由于采用了 LCD 屏幕，iQOO Z5x 的下巴会粗一些，也没有屏幕指纹，因此 iQOO Z5x 采用了侧边指纹的设计。

iQOO Z5x 采用了独特的砂岩后盖材质，摩擦力非常强，摸起来手感像细腻一些的砂纸。边框同样也是塑料的，但做了仿金属的涂层。侧边集成了下凹式电源指纹一体式按键，同时普遍缺席的耳机孔也得以再次出现。

后盖的左上角是一个双摄的矩阵，半透明的双层镜头盖板很有科技感。

得益于 5000mAh 的大电池和 44W 的快充，日常使用完全没有续航焦虑。同时机身也保持了 189g 的舒适握持感，是一款比较均衡省心的 5G 中端机。

目前 iQOO Z5x 已经开售，6+128GB、8+128GB、8+256GB 三个版本分别为 1499 元、1599 元、1799 元，预计双十一可以用更低的价格买到，IT之家也为大家提供了图文评测，欢迎前去阅读。