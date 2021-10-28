英飞凌呼吁汽车制造商重新考虑“准时制”供应链战略

在全球零部件持续短缺之际，德国芯片巨头英飞凌敦促汽车制造商重新考虑他们的“准时制”（just-in-time）供应链战略，转而开始建立半导体库存。

据日经亚洲评论报道，英飞凌首席营销官兼管理委员会成员 Helmut Gassel 表示，该公司是一家领先的汽车芯片供应商，预计芯片供应吃紧可能会持续到明年年底。

Gassel 称英飞凌正在努力应对多个行业的产品库存水平低的问题，其中汽车行业的短缺最为明显。

据了解，“准时制”（just-in-time）供应链管理 —— 即按照组装需要交付零件一直是汽车行业的标准，因为它有助于最大限度地减少库存并提高效率。然而，去年出现的全球芯片短缺已经对多个行业的供应链造成了冲击，导致一些人开始主张制定新战略。

Gassel 指出，汽车行业中最为短缺的芯片是使用几代旧技术制造的逻辑芯片，特别是那些 20 纳米至 100 纳米的芯片，这类芯片嵌入了广泛用于汽车的微控制器中。

Gassel 强调，英飞凌正在尽可能多地与制造合作伙伴合作，以确保更多的产能。尽管如此，英飞凌预计汽车行业的芯片短缺将持续到 2022 年甚至 2022 年底。

“半导体行业资本密集程度很高，这意味着未使用的设备将非常昂贵。因此该行业很难维持足够的过剩产能，以应对需求突然飙升或大规模停产等意外事件，这两种情况在新冠疫情大流行期间同时发生。“Gassel 说道。

另外，Gassel 表示，汽车行业的库存水平特别低，因为它们往往是精确的，但这需要改变。由于半导体的交货时间很长，而且需要很长时间才能建立额外的产能，在汽车供应链中] 拥有合理数量的库存以缓冲额外需求是有道理的。

Gassel 警告说，如果不采取行动，在不久的将来局势可能会更加恶化。例如当你转向电动汽车时，用于汽车的半导体价值就会翻倍。当我们进入自动驾驶汽车时，几乎又会重蹈覆辙。