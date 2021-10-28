揭秘华为花瓣少儿编程：背靠鸿蒙 HarmonyOS 和 HMS 生态，小学生也能成智慧家庭小管家

“我做了个小游戏，可以把电灯、电视、音箱联接，我在自己的房间就能控制客厅的电视，这个太好玩了。”在华为开发者大会上，一群小学生在“智慧生活畅想家”编程大赛现场创作了自己的编程。

近日，华为正式推出花瓣少儿编程（PetalKidsCode）。只需要一台电脑，小朋友们就可以在花瓣少儿编程平台通过自己编写的程序去控制身边的智能设备。同时，花瓣少儿编程也代表着 HarmonyOS 生态拥有了更多的应用场景。

无论小朋友们是希望定时开关加湿器，还是让智能音响按时切换歌曲，甚至是设置炫彩灯带的颜色变换模式，他们都可以自由发挥自己的想象力，亲自解决这些问题，感受编程的乐趣。

据最新的《2021 少儿编程教育行业报告》显示，到 2025 年，少儿编程的市场规模有望达到千亿级。不仅如此，国家政策也在扶持编程教育的发展。浙江、福建以及重庆等多个省市都出台推进编程教育普及的通知，武汉市还于去年 10 月在近百所中小学开展了试点活动，逐步推广编程教育。

像英语一样，少儿编程是社会科技化发展到一定阶段的必然结果。华为的花瓣少儿编程平台与其他的少儿编程有什么不同？华为基于 HarmonyOS 生态开发的少儿编程平台有什么优势？带着这些问题，我与花瓣少儿编程的相关负责人深入交流后，看到了华为做少儿编程背后的软硬件生态和初心。

01. 推出花瓣少儿编程平台，华为举办首次少儿编程大赛

“我们加赛的题目是 HMS 软件能力应用。”当主持人宣布最后加赛题目后，台下的小朋友们开始构思自己的编程结构，不断地选择控件、输入参数、调试成果，打磨自己的作品。这是华为首次举办少儿编程大赛，花瓣少儿编程是华为专为青少年学生打造的少儿编程平台，也是挑战赛指定的平台。

当他们沉浸在自己的编程世界里时，台外的一些老师、家长们也正在关注比赛。“现在都是信息化的时代了，我们家（孩子）从三年级就开始接触了。”一位参赛学生的家长说。一位老师也在旁边补充道，“学习编程不是要将孩子们培养成程序员，而是培养孩子们动手创造、解决问题的能力。”

通过可视化图形编程、积木式控件等多种方式，花瓣少儿编程不但可以让孩子们做出各种的动画，更能通过 HarmonyOS 系统与家中的智慧设备相连接，为家中的扫地机器人创建一个新的移动路径。

不仅如此，花瓣少儿编程还可以接入第三方软硬件。它能接入像无人机等这样的第三方硬件，通过编程控制无人机的起飞、翻转等功能。

02. 少儿编程平台 + 智能设备，让孩子也能玩转鸿蒙生态？

花瓣少儿编程平台主要面对少儿群体，同时带动了更多的家长、老师共同参与到编程教育教学中。

如何让小朋友们明白什么是编程，并且给他们提供一个“万物皆可编程”的应用环境。花瓣少儿编程通过华为终端云服务和 HarmonyOS“1+8+N”生态，让小朋友也能玩转编程。

1、搭载 HarmonyOS 生态，可连接 17 款智能设备

少儿编程自从 2012 年进入国内市场后，随着越来越多玩家加入，行业竞争也在不断加剧。与其他的编程平台以及软件相比，花瓣少儿编程最大的不同是加入了与设备之间的互动。

一般来说，少儿编程平台会分成三个区域，舞台区、脚本区和控件区。用户在控件区选择积木式程序控件、放入脚本区进行编码，然后在舞台区查看运行效果。

与常规的少儿编程平台不同的是，花瓣少儿编程的“舞台”范围要更大一些，用户在打开操作页面后，可以通过 HarmonyOS 设备积木对各家庭设备进行图形化编程。这样一来，编程的应用也就拥有了更多的应用场景，不再局限于屏幕的表面，同时也能让孩子们更好地理解什么是编程。

比如说孩子们在智能音响的组件中写了一段 10 秒切歌的程序后，他们看到自家的智能音响按照编程来切换歌曲的时候，就能切实感受到创作编程的乐趣。目前，花瓣少儿编程已经可以与 HarmonyOS 生态中的各种智能硬件互动，用户能实时看到编程在智能音箱、智能床头灯、人体传感器等 17 款智能硬件上运行的效果。

在花瓣少儿编程的社区上，我们可以看到很多孩子的作品，有的是在十点钟让音响定时播放生日快乐，有的是创建了一个随机点菜的程序，甚至还有小朋友建立了自己的游戏世界。

除此之外，花瓣少儿编程基于 HarmonyOS 技术构建，通过 HarmonyOS 中的跨设备协同功能，让家长、老师们更加便捷地分享相关文件、视频以及动画，去教孩子们如何编写程序，推进编程教育发展。

2、连接 HMS 软件云，可开发八种软件服务

不仅在硬件上，花瓣少儿编程可以提供广泛的应用场景。在软件生态上，花瓣少儿编程也提供多种软件类型的供用户选择。孩子们不但可以尝试自定义转换语音文本，而且还能用编程绘画。

事实上，这些服务软件的背后都是华为移动服务 HMS 作为支撑，小朋友们创作的编程相当于一个新的接口，直接“嫁接”到华为原有的软件的程序上，执行相关指令。

目前，花瓣少儿编程提供翻译、语音识别、语音合成、图表、浏览器控制、音乐、画笔、视频侦测八种服务软件。孩子们既可以基于这些已有的软件程序模块进行开发，而且也可以通过平台里提供的控制、变量等图形化程序控件，开发新的软件。

据华为相关负责人介绍，花瓣少儿编程将从华为软件云中延展出更多的软件服务模块，让孩子们感受到各种类型的软件开发有什么不同之处。

3、拓宽硬件应用范围，新平台适用智能玩具等多领域

为了实现全连接，花瓣少儿平台未来计划打通不同设备之间的应用壁垒。

一方面，在智能硬件方面，花瓣少儿编程的程序可以与拥有 HarmonyOS 的智能硬件相适配，扩展了编程的应用场景。

另一方面，花瓣少儿平台将打破了不同类型的硬件之间的应用困境。花瓣少儿平台的编程同样适配了多款小朋友的智能玩具。

由此可见，花瓣少儿编程作为一个少儿编程的平台，有着广阔的应用场景，这一切都离不开华为前期在软硬件生态上做的大量技术积累。

03. 新平台已开展试点，编程教育即将覆盖全人群

当被问及家长和学生选择花瓣少儿编程的主要驱动力是什么时，一位家长表示，自己家中本身就有智慧音箱、智慧台灯，然后了解到花瓣少儿编程这样一个免费开放的编程平台，自己很愿意带着孩子试一试，看看能玩出什么花样来。“今天孩子在现场说，他们觉得这很有意思。”

事实上，不只是家庭场景中，家长们乐于带着孩子们学习编程，在学校里老师们也想让学生们感受编程的魅力。

花瓣少儿编程已经在东莞市松山湖实验小学作为课后活动展开试点。“老师们认为花瓣少儿编程结合了 HarmonyOS 设备、HMS 生态能力后，推动了普及少儿编程教育的进程。”花瓣少儿编程的产品人员介绍道。

▲ 松山湖实验小学的学生正在使用花瓣少儿编程参与课外活动

当谈到华为在少儿编程方面的规划时，他还告诉我们花瓣少儿编程未来会在全国各省市展开试点，并根据老师和学生的反馈不断优化产品。未来，华为的编程教育还将为青少年、成年的用户打造编程平台。

04. 结语：编程教育不应成为新的“负重”，而是青少年学会解决问题和思考问题的方式之一

花瓣少儿编程作为少儿编程平台，不但拥有 HarmonyOS 生态、华为 HMS 等雄厚的技术库，还能在多设备上进行操作，并且兼顾硬件编程和软件编程两大领域。

有意思的是，华为并不是第一家做编程教育的科技公司，不少科技巨头此前都曾推出自己的少儿编程产品。并且，如今国内的编程教育市场正在迅速扩张，拥有头部玩家和较为成熟的方案模式。

尽管编程教育如今正在飞入千家万户，但华为在此刻做这个产品的初衷，更多是搭建一个技术和生态平台，将万物联接，让编程教育应该成为青少年学会解决问题和思考问题的方式之一，而不是某种“潮流”或者新的“负重”。