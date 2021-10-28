GitHub：其网站上 30% 新代码是在 AI 编程工具 Copilot 帮助下完成的

IT之家 10 月 28 日消息，根据外媒 yahoo 报道，开源软件托管平台 GitHub 近期表示，目前在 GitHub 网站上多达 30% 的新代码是在该公司的 AI 编程工具 Copilot 的帮助下完成的。Copilot 可以查看人类程序员编写的代码，并执行建议行数和替代代码的工作，消除了编码中的一些重复性劳动。

Copilot 建立在 OpenAI Codex 算法的基础上，该算法是经过数 TB 的公开源代码训练出来的，可以将人类语言编译为编程语言，并作为程序员可使用的一个的自动化完成工具。

GitHub Next 的副总裁 Oege de Moor 表示："我们从用户那里听到很多声音，在使用 Copilot 后，他们的编程过程发生了明显的变化。"，GitHub 将在当地时间 10 月 27 日的 GitHub Universe 会议上宣布，推出对所有流行编程语言的 Copilot 支持。Oege de Moor 表示：" 此举将会把这项技术带给更多的人，这是 GitHub 之前宣称的 ‘让 2 亿下一批开发者学会编程’的一部分。”

Oege de Moor 还指表示，Copilot 在 GitHub 社区里很有吸引力，自 7 月推出 Copilot 以来，50% 尝试过该产品的开发者就一直在使用它。与 OpenAI 的大规模文本所生成的自然语言 AI 模型 GPT-3 不同，Copilot 在改善人类工作方面要更有效。

IT之家了解到，就和任何算法一样，Copilot 的数据建模依赖于其训练数据的质量，在一项研究中纽约大学的学者们发现 Copilot 所撰写的代码中还是存在 40% 的网络安全缺陷。