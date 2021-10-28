紫光集团破产重整迎来新进展，消息称两家意向投资方进入下一轮竞标

据财新报道，两名知情人士透露，参与紫光重组的七家意向投资方中有两家进入下一轮竞标，分别是浙江省国资和阿里巴巴联合体以及北京的智路建广联合体。

据悉，今年 7 月 16 日，紫光股份公告称，紫光集团于 2021 年 7 月 16 日收到北京市第一中级人民法院送达的（2021）京 01 破申 307 号《民事裁定书》及（2021）京 01 破 128 号《决定书》。根据《民事裁定书》《决定书》，北京一中院裁定受理相关债权人对紫光集团的重整申请，指定紫光集团有限公司清算组担任紫光集团管理人。

8 月 28 日，紫光股份、紫光国微等紫光集团旗下公司公告，北京一中院已裁定对紫光集团及其子公司北京紫光通信、北京紫光资本管理有限公司、西藏紫光大器投资有限公司、西藏紫光卓远、西藏紫光通信投资有限公司、西藏紫光春华投资有限公司实质合并重整，并指定紫光集团管理人担任紫光集团等七家公司实质合并重整管理人。

10 月 18 日，在北京市一中院的主持下，紫光集团等七家企业实质合并重整案第一次债权人会议召开。

根据招募公告显示，此次紫光集团战略投资人招募工作按照“整体承接，分类处置，一揽子化解”的工作思路进行。截至报名截止日，共计 7 家意向投资人报名参与，管理人组织遴选委员会对战略投资人提交的司法重整投资方案进行评审，引战工作扎实推进。后续，管理人还将进一步核查战略投资人资质、开展尽调与反尽调，并与战略投资人全面深入谈判，优中选优，加快确定最终战略投资人。