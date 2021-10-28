特斯拉哨兵模式添新功能：可实时访问摄像头，目前仅向苹果用户开放

10 月 28 日消息，日前特斯拉发布了 App 的更新版本 2021. 36.8，更新了哨兵模式（Sentry Mode）并添加了实时摄像头访问（Live Camera Access）功能。

此前特斯拉 CEO 马斯克曾表示将为哨兵模式增加实时摄像头访问功能，如今这一功能终于正式推出。据悉，该功能属于特斯拉软件中的高级连接包服务（Premium Connectivity），车主如果希望订阅该服务则需每月支付 10 美元（约合人民币 64.7 元）的月租费。

▲ 特斯拉 CEO 埃隆・马斯克

增加实时摄像头访问功能大大增强了特斯拉车辆的哨兵模式的访问便捷性，同时也提升了在实际应用当中的安全性。通常即使有人只是近距离观察车辆，哨兵模式警报也可能会经常响起，因此通过该功能车主可以更直接地观察车辆情况。此外，若有人在持械盗窃或破坏车辆，通过智能手机屏幕实时观看事件发生可以避免了与犯罪者发生面对面对峙，会更加安全。

一、8 个摄像头支撑哨兵模式 仅车主可访问实时摄像头

哨兵模式是特斯拉为车主提供的一项保障安全的功能。据悉，该功能采用了八个外部摄像头来观察并记录车辆附近的情况，一旦发现异常则会发出警报以便车主作出应对措施。

▲ 特斯拉车主在使用哨兵模式

上周，特斯拉 CEO 马斯克表示，将推出一项有关哨兵模式的新功能，通过特斯拉的智能手机应用程序即可实时查看哨兵模式。此次发布软件更新后，特斯拉在发行说明中表示：

您可以在停车时远程查看汽车周围的环境，以在返回汽车之前确认您的环境安全。实时摄像头是端到端加密的，特斯拉亦无法访问。

实际上，特斯拉一直非常看好纯视觉摄像头在车辆辅助驾驶中的应用，这次更新其实也更印证了这一点。基于车载摄像头的哨兵模式不断升级，也标志着特斯拉视觉技术的又一个迈进。

二、目前仅向 iOS 设备开放 月租费用 10 美元

目前，该功能仅适用于装有最新版 Tesla 应用程序的 iOS 设备，且尚不清楚何时向 Android 用户开放。并且，该功能也仅适用于订阅了“高级连接包（Premium Connectivity）”的特斯拉车主。据悉，该高级连接包于 2018 年推出，旨在将特斯拉应用程序中的一些带宽更大的功能以每月 10 美元的价格纳入订阅服务中。

▲ 特斯拉 App 界面

此前，该订阅服务中包括了例如导航、实时交通可视化、卫星视图地图、视频流、卡拉 OK、音乐媒体和互联网浏览器等。新增了实时摄像头访问功能后，该订阅服务预计将会吸引更多车主进行付费。

结语：特斯拉软件生态持续升级

特斯拉的软件更新一直受到外界关注，不管是自动驾驶系统还是车机系统的更新都能看出来特斯拉一直在完善自己的软件生态。

从产品本身附加值的不断升级以及用户体验来说，特斯拉的确在车载软件的生态上已经把同行远远甩在身后。下一次更新特斯拉会带给我们什么惊喜？拭目以待。