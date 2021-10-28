Redmi Note 11 潮流限定版发布：基于超大杯打造，配备全息悬浮 Logo

IT之家 10 月 28 日消息，Redmi 今日晚间召开新品发布会，正式发布了全新 Redmi Note 11 系列手机。

除了中杯、大杯、超大杯三款，Redmi 还推出了一款特别版机型 ——Redmi Note 11 潮流限定版。

Redmi Note 11 潮流限定版基于 Redmi Note 11 Pro+ 打造，首发全息悬浮工艺，Logo 悬浮机身之上，并配有线条装饰，以及王一博 YIBO DESIGN 签名。

该机配备 8GB + 256GB 存储，售价 2699 元（原版为 2299 元），将于 11 月 11 日上午 10 点开售。

IT之家了解到，Redmi Note 11 潮流限定版支持满血版 120W 快充，内置 4500mAh 电池，官方称 15 分钟可充至 100%，全球首发天玑 920，支持 WiFi 6 与蓝牙 5.2，配备 3.5mm 耳机孔、NFC、X 轴线性马达。

Redmi Note 11 潮流限定版采用 6.67″三星 AMOLED 屏幕，支持 120Hz 屏幕刷新率与 360Hz 触控采样率，搭配 2.96mm 孔径与 1.75mm 窄边框。

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