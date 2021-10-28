动视暴雪 CEO：本人薪水降至法规最低值，以解决“有毒工作文化”

北京时间 10 月 28 日晚间消息，据报道，作为解决所谓的“有毒工作文化”努力的一部分，动视暴雪（Activision Blizzard）CEO 罗伯特・科蒂克（Robert Kotick）今日致信全体员工，提出了五项改革措施。

科蒂克在信中称，他已向公司董事会提出请求，将其薪酬总额降至加州法律允许的最低工资水平，今年是 62500 美元。在实现这五项改革目标之前，科蒂克不会获得任何奖金或股权。

在信中，科蒂克列出了动视暴雪工作文化的五项改革。首先是对骚扰行为采取零容忍政策。其次，将把女性和“非二元性别”（non-binary）员工的比例提高 50%，并将投资 2.5 亿美元，以加快多样化人才的机会。

第三，放弃性骚扰和歧视索赔的必要仲裁。对于公司任何员工，如果选择不对未来出现的性骚扰、非法歧视或相关报复的个人索赔进行仲裁，动视暴雪将放弃这样做的义务。

第四，继续提高薪酬公平的可见度。第五，关于多样性和包容性等问题，公司将定期提供最新进展。

今年 4 月，动视暴雪已将科蒂克的薪水从 175 万美元降至 87.5 万美元。但投资集团 CtW（如今的 SOC）仍表示，科蒂克的薪水还是过高。

所有这一切都源自“加州公平就业及住房发展部”（DFEH）对动视暴雪提起的诉讼。今年 7 月，在进行了为期两年的调查后，DFEH 正式对动视暴雪提出了诉讼，指控该公司存在有毒的工作文化。DFEH 称，动视暴雪内部现在存在一种“兄弟会”文化，而这种文化使得公司的女性员工普遍遭受了不平等薪酬以及性骚扰等问题。