苹果 macOS 12.1 Monterey 开发者预览版 Beta 新增 SharePlay 同播共享功能

IT之家 10 月 29 日消息，苹果今天向开发者发布了 macOS Monterey 12.1 的第一个测试版，这次更新增加了一个此前 Monterey 缺失的功能：SharePlay（同播共享），安装了最新测试版的用户可以通过 FaceTime 与他们的朋友和家人做更多事情。

SharePlay 之前已在 iOS 15.1、iPadOS 15.1 和 tvOS 15.1 中引入，但在上周推出的 macOS Monterey 更新中却没有。在 Monterey 系统发布时，苹果表示 SharePlay 将在后续更新中加入。

据苹果介绍，SharePlay（同播共享）包括一组强大功能，让用户在 FaceTime 通话中共享精彩体验。用户可以和亲友实时同步欣赏音乐、电视剧、电影等更多内容。同播共享的参与者可以通过共享播放控制来控制播放、暂停或快进。用户可以共享整个屏幕上的内容，也可以仅共享某个 App，轻松通过 FaceTime 通话与好友或同事展开协作。

IT之家了解到，SharePlay 除了支持 Apple TV、Apple Fitness + 和 Apple Music 等第一方苹果体验，也能与第三方应用体验兼容。开发人员已经在为 iOS 设备构建 SharePlay 体验，现在他们也可以在 Mac 应用中构建 SharePlay 功能。