一加双 11 开门红政策出炉：一加 9RT 限时优惠 3199 元起

IT之家 10 月 29 日消息，今日一加宣布双十一亿元大补贴活动将于 11 月 1 日正式开启，此次一加双十一活动不仅带来空前优惠力度，而且覆盖全品类产品，除直接优惠外还有多期免息活动。

11 月 1 日-11 月 3 日双十一开门红期间，新品一加 9RT 优惠 100 元，售价 3199 元起。最新推出的一加 9RT「青空结界」配色也将加入优惠行列，12+256GB 版本售价 3699 元，并于 11 月 1 日正式开售。与此同时，一加 9RT 原神限定礼盒预约现已开启，将于 11 月 5 日 20:00 限量开售，售价 3799 元。影像机皇一加 9 Pro 至高优惠 1700 元，顶配 12+256GB 仅需 4299 元。IoT 产品方面，新品一加降噪耳机一加 Buds Z2 直降 100 元，到手价 399 元，其余产品均有惊喜优惠。

一加 9RT 搭载“骁龙 888+LPDDR5+UFS3.1”顶级性能组合，配合全新设计的空间散热系统，保证性能的冷静输出。屏幕方面，一加 9RT 采用三星 6.62 英寸 120Hz 的 E4 OLED 直屏，游戏场景下可实现 600Hz 超灵敏触控，大幅降低屏幕延迟。同时，一加 9RT 首批搭载 ColorOS 12 系统，内置 AI 自流畅引擎内核，让一加 9RT 的速度优势软硬兼具，带来更极致流畅的体验。影像方面，一加 9RT 主摄搭载旗舰传感器 IMX766，支持夜鹰夜景算法与 1 亿超像素算法，夜景照片拍摄更清晰纯净，照片画面放大后依旧清晰，细节丰富。一加 9RT 内置 4500 毫安大电池和 65T 超级闪充，29 分钟内充电 100%。一加 9RT 还支持最高 33W PPS 充电协议，使用其它充电头时也能保障快充体验。

一加 9RT 青空结界配色也将在 11 月 1 日开启首销。作为一加的年度配色，青空结界不仅具备青空般的清爽与通透感，又拥有结界这种极具想象力的虚拟感。其采用了全新升级的漫反射渐变纹理，既凸显镜面金属质感，又避免指纹困扰，还应用上 OC0 蒸镀工艺，形成独特青色纹理，使机身光泽更加通透柔和，色彩表现更加纯净自然。与此同时，一加基于与原神深度战略合作关系，联合推出以青空结界为灵感的一加 9RT 原神限定礼盒，礼盒包含一加 9RT 青空结界 12+256 GB 手机，还有砂糖定制手机壳、砂糖立绘海报、砂糖定制散热背夹、砂糖徽章、原神道具兑换码等。目前，一加 9RT 原神限定礼盒正持续预定中，11 月 5 日 20:00 将限量开售，售价 3799 元。

这次一加 9 Pro 也加入了双十一购机优惠中，作为影像机皇，一加 9 Pro 首发一加丨哈苏 手机影像系统，采用全局色彩解决方案 —— 哈苏自然色彩优化，可以拍出具有哈苏质感、色彩自然的专业影像作品。主摄搭载了亿元定制索尼 IMX789，支持双原生 ISO、全像素全向对焦技术，为专业摄影人士带来极致的影像品质。同时，IMX766 与自由曲面镜头的组合，有效解决超广角边缘畸变问题。屏幕方面，一加 9 Pro 采用下一代屏幕材料 LTPO，搭载 2K+120Hz 自由高帧屏幕，实现 1Hz 到 120Hz 的自由高帧体验，本次双十一一加 9 Pro 顶配 12+256GB 仅需 4299 元。

IT之家了解到，IoT 产品领域，一加也带来多重优惠，最新发布的一加 Buds Z2 就参与其中，其主动降噪深度可达 40dB，并支持 3 麦克风 AI 通话降噪，让用户获取更沉浸的聆听体验。同时，一加 Buds Z2 内置 11mm 动圈单元，使低音澎湃有力，中高音明亮清晰，续航强劲，能带来至多 38 小时的优质聆听体验，并支持有线快充，一加 Buds Z2 还支持蓝牙 5.2 连接、94ms 低延迟、IP55 防尘防水、开盖闪连、佩戴检测等，本次双十一限时优惠 100 元，399 元即可到手。

11 月 1 日，一加双十一优惠活动正式开启，一加 9RT 青空结界配色也将同步开售，现在预定还可享 100 元优惠，12 期分期免息。截至 10 月 31 日前，购买全线任意优惠产品均支持价保双十一服务政策。

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