解读比亚迪三季度报：新能源之王，却靠补贴为生

10 月 28 日晚间，比亚迪披露了截至 9 月 30 日的 2021 年第三季度财报。

财报显示，比亚迪在报告期内实现营业收入 543.07 亿元，同比增长 21.98%；归属于上市公司股东的净利润 12.7 亿元，同比下降 27.50%。

前三季度，比亚迪实现营业收入 1451.92 亿元，同比增长 38.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 24.43 亿元，同比下降 28.43%。

今年的前三个季度，新能源车依然是比亚迪的销售支柱。1-9 月，比亚迪汽车全系销量 452744 辆，同比增长 68.32%；新能源汽车销量 337579 辆，同比增长 204.29%。新能源汽车销量在全部销量中的占比约为 74.6%。

截止 10 月 28 日收盘，比亚迪在 A 股虽然收跌，但总市值依然超过了 8800 亿元，系中国市值最高的车企。

但比亚迪的第三季度和前三季度净利润均出现了下滑，又引发了外界的担忧，比亚迪是真的触及天花板了吗？

比亚迪的下滑早有预兆？

按照普遍情况来说，由于受到新冠疫情的影响，比亚迪在 2020 年的财务基数应该会比较低，从而能够在 2021 年实现增长。

但实际情况却并非如此。透过比亚迪 2020 年的财报可以发现，2020 年第三季度是比亚迪收入暴涨的时期，主要原因在于：

新车型广受欢迎。比亚迪官方数据显示，2020 年 9 月，比亚迪汉交付量达到了 5612 辆，环比增长了 3%。这款当年 7 月 12 日面世的车型，到了 9 月底累计交付量就已突破 1 万辆。当年的 11 月，这款新车型的单月销量破万。

比亚迪电子受益于生产的全面复苏。据 2020 年 9 月的报道，在比亚迪间接控股子公司比亚迪电子代工了苹果新款 iPad，还先后承接了小米、华为等厂商的代工需求。在 2020 年，比亚迪电子贡献了 54 亿元的净利润。

疫情的全球蔓延令比亚迪受益。2020 那边上半年，比亚迪依靠口罩业务获得超过 7 亿元的收入。随着第三季度海外对口罩需求的强劲增长，这笔收入在持续增加。

核心的汽车产销业务、代工业务保持强劲增长，新业务收益稳定，直接带动了比亚迪收入的快速增长。比亚迪 2020 年第三季度财报显示，比亚迪营收 445.2 亿元，同比增长 40.72%；归属于上市公司股的净利润为 17.51 亿元，同比大涨 1362.66%。

2020 年前三季度，比亚迪实现营业收入 1050.23 亿元，同比增长 11.94%；归属于上市公司股东的净利润 34.14 亿元，同比增长 116.83%。

从今年倒回去看 2020 年，比亚迪如今的下滑在所难免。从比亚迪的财报中，也可以看出净利下滑，主要是受到几个方面的影响：

1、动力电池上游原材料的价格暴涨，影响了比亚迪的电池业务。数据显示，今年以来，动力电池上游原材料价格保持上涨趋势，其中正极材料 LiCoO2 价格涨幅超过 200%，磷酸铁锂用电解液价格涨幅超过了 150%。

另据央视财经报道，截至 10 月 8 日，国内现货钴的价格已从去年四月不到 24 万元/吨的低位，上涨至超 38 万元/吨，涨幅近 60%。

在第三季度财报中，比亚迪披露了一项受关注的数据：截止 9 月 30 日，比亚迪的应付款为 266.1 亿元，比 2020 年 12 月 31 日的 92.8 亿元增长了 186.73%。比亚迪透露，这主要是动力电池业务增加所致。受困于原材料价格上涨，比亚迪正在寻求对动力电池进行涨价。

2、DM-i 超级混动车型迟迟无法规模化交付。在一份 5 月发布的对外对外声明中，比亚迪承认由于订单太多，导致 DM-i 超级混动车型交付缓慢，新增订单的平均交付周期为 3.5 个月。

这也导致了比亚迪合同资产的快速增长，比起 2020 年底的 53.5 亿元，比亚迪在 2021 年 9 月底的合同资产增长 57.03% 至 83.9 亿元。

汽车赔本赚吆喝？

汽车业务是比亚迪的核心业务之一，而新能源汽车则是比亚迪汽车业务的半壁江山。

官方数据显示，1-9 月，比亚迪汽车全系销量 452744 辆，同比增长 68.32%；新能源汽车销量 337579 辆，同比增长 204.29%。新能源汽车销量在全部销量中的占比约为 74.6%。

其中，汉系列车型是比亚迪的主打车型之一。官方数据显示，今年 9 月, 比亚迪汉 EV 销量为 7796 辆，汉 DM 销量为 2452 辆。今年三季度汉车型销量达 27805 辆，同比大增 157.0%。上市一年多以来，该系列车型的累计销量已经突破 12 万辆。

由此给比亚迪带来最大的收益则是补贴，这也是比亚迪整车业务的重要利润来源。

根据披露的信息，从 2016 年到 2020 年，比亚迪获得的补贴收益分别为 7.1 亿元、12.76 元、20.73 亿元、14.84 亿元、16.78 亿元。

比亚迪控股财报显示，2020 年比亚迪的净利为 42.34 亿元，获得的补贴在其中的占比为 39.6%。而同样是在 2020 年，比亚迪的“汽车、汽车相关产品及其他产品”营业收入为 839.9 亿，营收占比为 53.6%，毛利率为 25.2%。由此可见，比亚迪的汽车业务一直面临两个问题：

在比亚迪电子全年贡献 54 亿元利润以及获得 16.78 亿元补贴的情况下，比亚迪全年的净利润仅为 42.34 亿元，从而可以推测比亚迪的汽车业务亏损规模较大，这一局面在 2021 年也不会有改观。

即使汽车相关业务的毛利率处于较高水平，但依然属于赔本的业务，依赖于补贴，才能维持利润水平，尚未具备自我造血能力。

比亚迪第三季度财报显示，比亚迪在报告期内计入当期损益的政府补助为 5.44 亿元，今年前三个季度计入当期损益的政府补助为 15 亿元。这意味着比亚迪今年前九个月已经获得 15 亿元政府补贴，按照第三季度的水平，有望在 2021 年超过 2018 年的补贴收益。

相对应的，比亚迪的做法是在汉系列和 DM-i 超级混动的基础上，推出基于 e 平台 3.0 的海豚系列新能源汽车，主打 10 万元走量市场，试图通过新能源走量车型，维持在补贴和新能源积分上的收入。

10 月 29 日港股开盘，比亚迪股份跌约 2.5%，证明市场也对比亚迪，尤其是汽车业务的疲软表现展示了担忧。