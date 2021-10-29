Facebook 改名 Meta：扎克伯格画出元宇宙 10 年大饼，连甩 13 个 XR 眼镜黑科技

今日，社交帝国 Facebook 正式开启下一章节！

智东西 10 月 29 日报道，今天凌晨，扎克伯格在年度 Facebook Connect 2021 大会上宣布一系列重磅消息，全面揭晓“元宇宙”野心。

其中最令人震惊的是，在 Facebook 成立的第 17 个年头，创始人扎克伯格宣布更换新品牌，取元宇宙 Metaverse 的前缀，将 Facebook 集团名字换成“Meta”。其总部前已经火速换上了 Meta 标识。

这…… 扎克伯格不要“Face”了？（开个玩笑~）

今年以来，“元宇宙”这个从科幻小说《雪崩》中走出的 2021 爆红科技概念，描绘了一个平行于现实世界的虚拟世界，所有人在虚拟世界都将有分身，能在其中进行真实的社交、娱乐和工作，这被视作互联网的下一个阶段。

而早早押注 VR/AR 技术的扎克伯格，一直表现得宛如元宇宙的究极“狂热粉”，不仅在各种场合大谈元宇宙计划，还在今年 7 月表示公司将在 2025 年前全面向元宇宙公司转型。

扎克伯格在今日发布的公开信中写道：“从现在开始，我们将以元宇宙为先，而不是以 Facebook 为先。” 他提到 Meta 源自希腊语，意思是超越，而现在，是时候超越 2D 屏幕，转向 AR/VR 等沉浸式体验将开始构建 Facebook 的下一章 ——Meta。

公开信链接：https://about.fb.com/news/2021/10/founders-letter/

除了集团更名外，Facebook 股票代码也将自 12 月 1 日起改成“MVRS”。从 2021 年第四季度起，Meta 将分为两个部分进行财报披露：一个是包括 Facebook、Instagram、WhatsApp 等的应用程序系列，另一个则是包括 AR/VR 软硬件及内容在内的 Facebook Reality Labs。

也就是说，以后排行美股市值老六的，是 Meta，一家元宇宙公司。

在全面更换集团品牌与战略之际，扎克伯格发表主题演讲，公布构建元宇宙的新工具和最新 VR 头显及 XR 眼镜信息，分享社交联系、游戏、教育和商业等八大领域的未来十年元宇宙体验，并宣布投资 150 亿美元培育元宇宙内容创作人才。

▲ 内部代号为 Project Cambria 的高端 VR 头显

“我们希望在未来 10 年内，元宇宙将惠及数十亿人，托管数千亿美元的数字商务，并为数百万创作者和开发人员提供就业机会。”扎克伯格说。

01.拆分公司业务，Facebook 改名“Meta”

“我希望 Facebook 未来将成为一家元宇宙公司。”扎克伯格讲到，Facebook 旗下的业务线将拆分成两大方向。其中，一部分为家庭软件业务，另一部分将成立新的品牌“Meta”，也就是元宇宙英文 Metaverse 的前缀，为下一代移动互联网服务。

“如今尽管我们是一家社交媒体公司，但我们公司的本质还是连接人群。”扎克伯格讲到，Facebook 拥有网页、软件等多项服务，“我们需要重新将人们聚集到一起，进入未来的世界。”他还说，“只要戴上一副眼镜，人们就可以超越物理世界，进入元宇宙。”

他认为这就像 Meta 的意思一样 —— 超越，超越一切我们可以想象的事物。

会上，扎克伯格还提出了有关创新的四条原则。首先是要让人们感到惊喜，其次是能控制事物的发展，以及考虑到每个人，最后为将人置于首位。

02.元宇宙将横跨时间、空间障碍，打通虚拟世界与现实世界

时隔一年后，这次扎克伯格不再仅抛出一个“元宇宙”概念，而是向大家具体描绘了未来元宇宙落地可能实现的场景，让大家对元宇宙有了新的理解。在他看来，元宇宙将成为下一个移动计算平台，并且能打破以往的移动设备在时间、空间上的障碍。

1、元宇宙将成为下一个移动计算平台

“今天我们将讨论元宇宙，我将分享一些我们对元宇宙的设想。”扎克伯格表示人们的工作方式和工具都在随着时代的发展不断的变化，“未来的移动平台将会更加安全，加强人们身体之间的连接，而不仅是视觉上的共享。”

在元宇宙里，不但会有你的朋友、家人，还有你的公司等各类事物，当然，你的工位也不会少。“（元宇宙的存在）将会像今天的手机一样重要。”扎克伯格表示，“我们相信元宇宙将成为非常成功的移动连接方式。”

他还举了一些场景案例，比如说你戴上眼镜后，就能在现实世界里和远方的朋友“肩并肩”地一起看电影，还能在元宇宙的世界里和工作伙伴面对面对讨论模型，分享观点。

未来，人与人之间的交流方式将不再局限于屏幕这类的 2D 显示，将进入到全息显示的时代，并拥有多种交互方式，加强了人们之间的身体互动。

关于如何去理解元宇宙概念，扎克伯格提到，“最好理解元宇宙的方式就是去亲身体验，但这并非易事。”因为谁也不知道元宇最后会成为什么样。

2、加强交互能力，扎克伯格提出元宇宙必备要素

元宇宙可能会是什么样子？扎克伯格用一段视频展示了他对元宇宙最终落地场景的设想。

在元宇宙世界里，人们不但可以在太空中拥有自己的“家”，并且可以自己选择虚拟形象拜访他人。同时，人们汇聚在一起的方式不再单一，可能是某个虚拟化身，可能是好友的真人投影，甚至有可能是个“机器人”。

元宇宙将打通虚拟世界和现实世界的信息流。用户通过 VR/AR 眼镜，将现实生活的相关物品以 3D 的方式同步传输到虚拟世界中。哪怕你身处在虚拟世界里，你也能像现实世界一样，和朋友家人随时随地建立联系。

“为了挖掘元宇宙的潜力，元宇宙需要一定的交互能力，而不是受限于某一领域。”扎克伯格讲到，Facebook 已经建立了许多 API 接口，来给研发人员打造更多的创造空间。

他还提到，“我们或多或少都会从物理世界里带入一些事物进入虚拟世界，无论是你的社交关系，还是你的个人物品。”因此，从元宇宙建立的第一天起，人们就需要注重隐私和安全问题。

最后，他总结到元宇宙的组成需要有在场（Presence)、虚拟化身（Avatars）、家庭空间（Home space）、远距离传输（Teleporting）、交互性（Interoperability）、隐私与安全（Privacy and safety）、虚拟商品（Virtual goods）以及自然界面（Natural interfaces）八个要素。

03.建立 Horizon 产品线，Facebook 将从八大领域建立元宇宙

虽然说此次 Facebook 一件硬件都没有发布，但其在元宇宙软件生态的布局，确实让人看到“投资了 100 个亿美元”的效果。这次 Facebook 不但丰富了其 VR 社交产品 Horizon 的产品线，而且还分别从健康、教育、社交、工作等八个领域介绍其强大的软件生态。

1、连推三款产品，完善 Horizon 平台生态

Facebook 于 2019 年推出 Horizon 平台，为人们建立一个虚拟会议空间。今天，Facebook 又推出 Horizon Home 平台、Horizon World 平台以及 Horizon Workrooms 平台。

其中，Facebook 曾在 10 月 8 日表示将投入 1000 万美元创作者基金，以鼓励人们在 Horizon Worlds 上构建新的内容产品。

Horizon World 平台允许用户通过相关控件打造一个自己的虚拟世界，无论你是想办个生日派对，还是建个虚拟音乐会，Horizon World 都可以为你提供自由发挥的空间。

而 Horizon Home 平台主要是 Facebook 在家庭空间（Home space）这一点上的布局。Horizon Home 将为用户提供几款基本的家庭模型，以便让用户在虚拟世界建立归属感。

扎克伯格表示，未来任何人都可以打造自己的“家”，你可以在“家”中和朋友们一起观电影、一起购物，甚至一起去“旅游”。此外，Facebook 还推出了 Horizon Workrooms 平台。

2、打通虚实通话壁垒，Facebook 推 Calling for VR 软件

在虚拟世界和现实世界之间建立通讯，不但为 VR 产品拓宽了应用范围，而且也打通两个世界之间的通话障碍。为此，Facebook 推出了 Calling for VR 软件，人们可以在虚拟世界选择 Calling for VR 软件，与现实世界的好友通话。

Calling for VR 除了补上人们在元宇宙世界里的通话空白，也提供了一种新的加强人与人之间连接的方式。

在 Facebook 的元宇宙设想里，人们通过虚拟化身随时随地参与到现场活动中，与朋友一起欢呼，直观地感受到现场表演的氛围中，并且还能体验虚拟购物，购买相关虚拟产品。

3、GTA（圣安地列斯）推出 VR 版本，即将登陆 Quest Store

“许多人是通过游戏第一次接触到元宇宙世界。”扎克伯格表示，丰富的游戏体验正在吸引越来越多的人关注元宇宙的发展。

Facebook 今年将推出 5 款顶级 VR 游戏，有 ON WARD、Pistol whip 等。此外，GTA 也推出了 VR 版本，可与 Oculus Quest2 适配。

4、随时随地开始健身，你的健身教练可能是个 AI

元宇宙世界里，人们都可以不受到地点限制、不受空间限制，随时用虚拟化身与现实生活的朋友甚至 AI 教练、一起打球、跑步甚至是进行拳击比赛。

“我们可以在元宇宙世界里提升自己的身体素质。”扎克伯格提到，目前，Facebook 已经拥有多款软件提供 VR 软件支持，如 XR 版本的 FIT、Supernatural 等。

此次，Facebook 还提供相关配件，以便用户可以更加舒服地参与 VR 运动，这些配件将于明年发布。

5、建立虚拟工作室，元宇宙将打破地域限制

在元宇宙状态下的工作也会有所不同，人们可以在家中直接看到相关文件和模型，呈现在现实世界里。并且，人们能在虚拟世界直接建立一个工作室，讨论相关细节。

“我觉得在元宇宙里工作很不错。”扎克伯格表示自己对元宇宙里工作的观点。目前 Quest store 已经拥有各种虚拟会议软件，并且这些软件都拥有各种各样的工作室模型，给用户较为广泛的选择空间。

“这对企业也拥有很大的益处”，他认为企业参与到元宇宙后，可以招纳全球各地的人才，不用局限于某个地点。同时，人们也再受限于某一地，可以边旅游边工作。

6、投入 150 亿丰富 VR 内容产品

在元宇宙世界里的学习又会是什么样的？“元宇宙里的学习方式将和过去的任意方式都不同。”Facebook 相关负责人表示，当全面进入元宇宙时代后，人们不但能通过佩戴智能眼镜，看到与现实有关的事物科普知识，还能回到过去，学习前人们的长处和作品。

同时，她还提到，目前 Facebook 计划投入 150 亿美元去建设元宇宙学习与训练相关的内容生态。

7、在虚拟世界创办公司，业务格局或迎来变革

“Facebook 作为一家 VR 公司，希望给更多的人们提供更全面的应用。”扎克伯格表示，在元宇宙的规划中，经济同样是重要的组成部分。

他还讲到，元宇宙世界同样给公司带来了更多的发展机遇，甚至未来公司的存在方式都有可能是一种虚拟的形态，这同时将改变行业内的业务格局。

“目前虚拟产品的购买方式多通过游戏、网页、以及软件，但像一些电脑平台购买的产品不能随着你的设备更换迁移。”一位 Facebook 相关负责人讲到，“我们的目标是帮助更多的人在元宇宙世界里创建自己的商业。”他同时提到目前已经部分玩家在虚拟世界里打造和推广自己的产品，创办了自己的公司。

04.Oculus Quest 2 技术再升级，提供多项 SDK 组件

会上，扎克伯格宣布 Oculus Quest 2 即将会在多个方面迎来一次新的升级。

首先，在手部控制上，Facebook 将解决现有的相关产品适配性较差的问题，将提高产品在连接、控制方面的体验。他们还推出了 Interaction SDK。Interaction SDK 将帮助用户在手部拥有更好、更自然的交互体验。

其次，在声音方面，Facebook 还推出了有关 Voice SDK，适配于不同场景，给用户提供更好的声音体验。

不仅如此，Facebook 打造了与页面浏览有关的 Passthrough API，为不同的软件提供更加流畅、便捷的浏览方式。

Facebook 创造了一个虚拟宠物，虚拟宠物可以对于人们的声音做出回应，比如你叫它的名字，它会立马跑向你，如果说它的坏话，它会马上垮下自己的脸，做出可怜兮兮的表情。看起来，云养猫也指日可待了。

除此之外，Facebook 打造了 Spark AR，为用户提供各种个人定制功能，为虚拟世界造星。

同时，扎克伯格还透露明年将推出 Quest 系列新的高端头显产品，其内部代号为 Project Cambria，新款 Quest 将在镜片拥有全新的设计。

▲ 内部代号为 Project Cambria 的高端 VR 头显

而在软件方面，新款 Quest 可以支持脸部追踪技术，实时同步人物表情，具体到眉毛、嘴形，面部肌肉等多处细节。

05.十三余项性能升级，Facebook 透露新款 XR 眼镜信息

Facebook 的新款 XR 眼镜可以通过增强现实的方式参与到元宇宙世界里。产品负责人介绍到，新款的 XR 眼镜在显示技术、声音处理、信息输入以及手部追踪等十三余项技术上均较上一代产品有所提升。

其中，在信息输入方面，人们可以通过佩戴手部配件，直接用手书写相关字母就可以实现文本输入。当然这一点运用在中文上可能有点困难，毕竟汉字识别难度较英文要高很多。

06.结语：扎克伯格的“元宇宙”美梦能做多长？

从用 Oculus Quest 2 横扫国外消费级 VR 头显市场，到举起“元宇宙”概念旗帜搅动整个 VR/AR 行业热潮，扎克伯格对“元宇宙”的狂热气息正将其打造 17 年的社交帝国改头换面。

不过，此前 Facebook 正深陷一系列水深火热的舆论风波，是全球最受争议的科技公司之一，这个重塑品牌的时机难免令人有些怀疑，除了筹谋已久 All in 元宇宙之外，会不会扎克伯格想通过借此翻转一下舆论势头，乃至通过改名换运呢？

在此前财报会议中，扎克伯格曾透露 Facebook Reality Labs 正成为一个独立报告部门，其支出将使今年总营业利润减少 100 亿美元。

Meta 在元宇宙赛道的坚定布局已经毋庸置疑，作为第一家完全改头换面成“元宇宙公司”的科技巨头，Meta 将如何全面落实元宇宙业务？扎克伯格如何完成他所画的元宇宙“大饼”？他们能否解决现阶段的隐私危机？我们将持续跟踪关注。