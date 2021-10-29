【IT之家开箱】讯飞会议鼠标 M610 图赏：语音 + 演示 + 字幕，用 Ai 赋能商务

IT之家10 月 29 日消息，近日，讯飞发布了讯飞会议鼠标 M610，它不仅是一个便携鼠标，更是一个语音输入器、一个 PPT 演示器，一个多语种翻译机。

IT之家已经收到了黑色与白色的两款鼠标，并为大家带来了开箱图赏。

M610 整机都是一块平板，并没有做任何适应手部曲线的隆起。独特之处在于后部做了方便挂钩的镂空，重量仅 58g。可以看出是一款为便携场景打造的商务鼠标。

中间的滚轮采用球形设计，刻度感明显，下方有个多功能键，在不同模式下有不同的功能。

圆润的铝合金金属边框上，依次排布了激光发射器、Type-C 接口和字幕模式开关。

其中激光发射器和字幕模式都是为了 PPT 演示准备的，对商务人群和教师群体相当实用。

背面有两个切换键和一个蓝牙多设备切换按钮，首先是下方的传感器，这个传感器可以在玻璃等多种复杂表面使用，不需要使用鼠标垫。

使用之前，我们需要将鼠标与电脑通过 USB/蓝牙的方式连接，长按语音键，打开对应的软件下载页面，然后下载配套的软件。

讯飞会议鼠标 M610 的外观就给大家展示到这里了，这款鼠标最大的亮点并非外观设计，而是配合讯飞人工智能技术实现的语音文字互转、实时字幕等功能。IT之家已经给大家带来了图文评测，欢迎前去阅读。