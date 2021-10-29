台积电、苹果发声：缺芯情况还在恶化

10 月 29 日消息，全球缺芯危机爆发已经延续了接近一年，但就最新调查来看，全球芯片短缺“远未结束”！随着缺芯导致的延期时间不断后延和带来销售损失，许多企业正面临更多挑战。

美国投资公司 Susquehanna Financial Group 的数据显示，夏季芯片订单的平均交付时间已经延长至 19 周。截至 10 月，缺芯情况进一步恶化，平均交付时间增加至 22 周。对于电源管理组件、用于汽车的微控制器等这些更加稀缺的芯片，交付时间还要更长。

就连站在消费电子顶端的苹果，也在今日凌晨刚刚结束的最新财报会议中，透露公司因缺芯而面临更为严峻的供应限制。

根据最新统计，目前，传输芯片、医疗芯片、汽车芯片，乃至电子烟等细分领域的缺芯问题均未解决。在最近的财报季，许多芯片厂商、电子元件分销商、汽车和医疗设备等终端厂商及供应链专家均表达出对缺芯问题的担忧。

01.台积电产能紧张 苹果大多数产品受到限制

如今虽然此前美国得州暴风雪和日本瑞萨电子火灾的影响渐渐平息，但是基板等组件的供应短缺和东南亚新一轮疫情对封测行业的打击，仍使得芯片供应非常紧张。

对英特尔、台积电这样的芯片厂商来说，它们不仅产能紧张，供应链也对其生产出货造成了影响。

台积电总裁魏哲家在本月中旬的电话会议上谈道，台积电预计 2021 年剩余时间和 2022 年的产能供应仍将十分紧张。

在汽车芯片供应上，尽管台积电将会努力保障汽车芯片客户的供应，但其在汽车终端业务上的收入仅为 4%，无法解决当前汽车行业的问题。魏哲家透露，汽车芯片供应链远比其他人想象的复杂。

▲ 台积电三季度营收组成

在上周，英特尔也举行了财报电话会议，其首席执行官帕特・基辛格称：“相信我，如果我们不受行业中其他组件供应链的限制，我们的出货量会更多。”他此前曾预计缺芯问题将持续到 2023 年。

而在芯片流通环节，全球航运的紧张问题也对芯片供应造成了影响。根据埃森哲和全球半导体联盟（Global Semiconductor Alliance）的一份报告，芯片的各个组件在变成成品之前需要经过 2.5 万英里（约合 4 万公里）的航行。

专职寻找芯片供应的英国电子零件分销商 Princeps Electronics Ltd.发现缺芯问题严重，其运营总监 Ian Walker 称，一些试图下新订单的买家需要排队到 2024 年才能够获得交货，这让他感觉行业正在“running out（耗尽）”。

如今，即使是像苹果、特斯拉这样拥有完整供应链的公司也或多或少发现，在满足客户需求上面临挑战。苹果此前曾透露其 iPad 和 Macbook 会因为芯片问题而减少发行。最近，彭博社爆料，苹果可能会因为缺芯在 2021 年削减 1000 万台 iPhone 13 的生产。

在几小时前结束的苹果财报会议上，蒂姆库克证实了芯片供应对其收入的影响，他提到苹果大概出现了 60 亿美元的供应限制，影响了包括 iPhone、iPad、Mac 在内的大多数产品，而本季度供应链短缺的是主要原因就是芯片短缺。

02.交付时间已至 22 周 美国 GDP 预计因此减少 0.7%

在重重压力下，芯片交付的时间攀升至 9-12 周的健康阈值以上。根据 Susquehanna Financial Group 的数据，平均等待时间延长至 19 周。

截至 10 月，芯片行业的平均交付时间已经延迟到 22 周，而电源管理组件的交付时间已经达到 25 周，汽车行业需要的微控制器则需要 38 周的时间。

富国银行投资研究所高级全球股票策略师 Scott Wren 在 6 个月前曾认为，芯片短缺在 6 个月后的今天应该开始逐渐缓解。

但现在他预计，芯片短缺可能会持续到 2023 年。由于芯片供应对消费品的限制，富国银行投资研究所最近将对美国 GDP 的增长率从 7% 下调至 6.3%。Scott Wren 说：“这比我们最初想象的要长得多。”

▲ 芯片交付时间变化

这样的情况也对多个行业造成了打击，缺芯影响正从最初的汽车和家用电器行业，蔓延到医疗设备、智能手机、摄像头，甚至电子烟等多个领域。市场调研公司 Counterpoint Research 的数据显示，由于芯片问题，智能手机行业同比增长仅为 6%，只有今年早些时候预测的一半。

汽车行业师最早凸显缺芯问题的行业，虽然台积电等厂商都表示增加了汽车芯片产能，但各个厂商一直在报告各类缺芯问题。

本周三，通用汽车和福特汽车均发布财报称，由于芯片短缺影响了其工厂生产，两家公司的第三季度利润急剧下降。通用汽车和福特汽车都预计，明年半导体短缺的形势将逐渐缓和。

上周，电子烟的供应商 Philip Morris International Inc.估计，因为芯片供应问题，其本季度加热烟棒的销售比预计的减少了数十万个，这一数字在今年下半年可能会达到 150 万。

其首席财务官 Emmanuel Babeau 称，虽然情况可能会在 2022 年上半年有所改善，但也有可能持续到 2023 年。“我必须承认，在那个阶段，没有什么是完全清楚的。”他说。

而对于医疗行业，医疗设备公司和行业协会也都发出了警告。受全美最大的全球最大的医疗器械行业协会 AdvaMed 委托，德勤公司对医疗芯片供应情况展开了调查，而研究发现所有接受采访的医疗设备供应商都经历过缺芯问题。

▲ 德勤公司对医疗设备公司的缺芯调查

医疗设备供应商皇家飞利浦公司（Royal Philips NV）首席执行官弗兰斯・范霍滕（Frans van Houten）在最近的财报会议中谈道，该公司今年第三季度的销售额下降了 1.5 亿欧元（约合 11 亿人民币），并因此下调了今年全年的销售额和利润增长预期。

美国电力监控公司 PowerX 的 CEO Manuel Schoenfeld 在今年 5 月下单采购了用于公共监控的传输芯片。最初，他被告知芯片将会在夏天交付，随后交付时间改为秋天、冬天，现在其芯片预计要到 2022 年 5 月才能收到。他说：“这还远未结束。”

为了获得组件供应，PowerX 为其短缺的设备订单花费了数百万美元，该价格是往常的五倍。但 Manuel Schoenfeld 透露，其芯片制造商未能实现 2 万颗芯片的发货，因为工厂已经烧毁了。他补充说：“我们已经担心芯片耗尽时会发生什么。”

供应链咨询公司 Seraph 创始人 Ambrose Conroy 说：“没有人预料到它会像现在这样具有挑战性。”

03.真实需求成谜 供不应求或冲击半导体供应链

在缺芯潮下，各个厂商都开始增加自身库存储备。行业专家指出，因为采购芯片就像彩票一样，厂商为了保证到货，开始过度采购，进一步加剧了供应紧张。

专门研究半导体和供应链的哈佛商学院管理学教授 Willy Shih 说：“人们购买了大量零件以防万一，这加剧了短缺。”

因为产能吃紧和长期需求增加，台积电、三星、英特尔、格芯等各个芯片制造商投入数十亿美元甚至数百亿美元，开始建厂扩产。

但这也引发了很多行业分析师的担忧。因为晶圆厂从开工到投产往往需要 2-3 年，如果在当前增加库存和过度采购之下，没有那么多的芯片需求，这将导致芯片产能供过于求，引发行业动荡。而这在历史上已经发生过几次，导致了很多公司的并购、重组，乃至整个行业的洗牌。

▲ 台积电在美国亚利桑那州建厂

04.结语：供应链情况复杂 芯片供应仍将影响行业发展

当下，疫情中的全球供应链仍存在很多问题。为了应对缺芯，供应链中的厂商开始过度采购和增加库存。这很大程度上掩盖了行业中真实的产能需求，即使是对于台积电这样的巨头来说，也很难理清整个供应链的需求情况。

于是，一方面，多个领域的芯片供应问题仍在持续，厂商仍在紧张地增加库存，呼吁芯片制造商提供更多产能；另一方面，不少业内人士评估，当前芯片产能已经可以满足需求，如果盲目追求扩产，整个半导体供应链将面临危机。

为此，台积电、三星、格芯等芯片制造商开始提升晶圆代工价格，以期减少过度采购，维持自身利益。但这也增加了很多中小厂商的负担。在短期内，芯片供应问题可能仍将是汽车、医疗、消费电子等领域厂商需要面对的挑战。