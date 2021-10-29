京东京造独立成为事业群，与京东零售同级别

10 月 29 日消息，知情人士透露，刘强东开始注重自有品牌建设，京东已于近期调整组织架构，将京东京造单独成立事业群，成为独立的业务单元，目前和京东零售处在一个级别，平起平坐。

据了解，京东自有品牌业务于 2018 年 1 月正式上线，在京东发展已久，依托京东供应链优势，已搭建出京东京造、惠寻、佳佰等多品牌矩阵，涵盖家居日用、服饰鞋靴、宠物用品、食品饮料、运动健康等多品类商品；同时通过“产业带 CEO 计划”等举措，向优质工厂开放京东在选品、品牌孵化、用户运营、渠道渗透等方面的能力。