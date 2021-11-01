数据显示：芯片采购就像买彩票，平均交付时间拉长到 22 周

集微网消息，据华尔街日报 10 月 29 日报道，全球芯片短缺已持续近一年，目前许多客户正面临着交货时间的进一步延长和销量流失的问题。

全球半导体短缺情况正在恶化。随着等待时间延长、买家囤积产品，这一情况在明年之前不太可能结束。需求并没有像预期的那样温和下来，供应路线堵塞，不可预测的生产停滞打击了已经满负荷运转的工厂。

普遍的困惑在制造商和买家身上同时存在。据电子元件分销商 Princeps Electronics Ltd.的运营总监 Ian Walker 说，一些买家正在尝试下交付日期为 2024 年的订单。

价值 4640 亿美元的半导体行业现在已经跟不上速度了，这导致了全面的收入损失。芯片短缺的影响从最初的汽车制造商和家用电器制造商蔓延到其他产品，包括医疗设备和烟尘处理装置。根据 Counterpoint Research 的研究，由于芯片短缺，今年智能手机行业的年增长率只有 6%，仅为年初预测的一半。

到 2021 年 10 月，芯片交付时间已达到 21.9 周

图源：华尔街日报

芯片制造商表示，供应短缺导致他们销售额下降。“相信我，如果不是被供应链上的其他因素限制的话，我们可以运输更多产品”，英特尔 CEO Pat Gelsinger 在上周的财报电话会议上说。他还表示芯片短缺将持续到 2023 年。

芯片交付的等待时间持续攀升，已经高于 9-12 周的合理阈值。根据 Susquehanna Financial Group 的数据，2021 年夏天，芯片的交付时间已延长到了平均 19 周，到 10 月已延长到 22 周。最稀缺的部门等待时间更长：电源管理组件的等待时间为 25 周，汽车业需要的微控制器则需要 38 周。

富国银行投资研究所（Wells Fargo Investment Institute）最近将对美国 GDP 的预测从 7% 降至 6.3%，因为芯片短缺限制了消费品供应。

今年的供应会有反弹依赖于已经满负荷的生产线不会再遭遇更多挫折的乐观假设。基本构造块材料（如基板）供应不足，恶劣的天气和火灾扰乱了晶圆生产，制造的最后阶段受疫情爆发影响，以及随后专注于产品包装的马来西亚工厂关闭。全球航运限制加剧了中断和延迟。据埃森哲和全球半导体联盟的一份报告，在芯片组装过程中，有些零件在成为成品前需要跨越 25000 英里。一位行业专家说，采购芯片已经像买彩票一样，由此导致的过度订购进一步加剧了供应紧张。

囤货也可能导致一种需求膨胀的感觉，分析人士警告称，这已经引发了对全行业供应增加可能导致芯片过剩的担忧。主要芯片制造商台积电、三星、英特尔也宣布将在生产方面加大投资，但这些设施耗资数十亿美元，要花费数年才能运营。

汽车业作为在早期就遭芯片短期重创的行业，呼吁增加供应的声音最为响亮。台积电已经将今年的汽车芯片制造提升了 60%，但由于工厂持续关闭、预估损失增加，汽车厂仍在挣扎求生。

即使是被认为有完善供应链的公司，如苹果、特斯拉也注意到，关键零部件的缺乏拖累了生产，这使得它们在满足客户需求方面遭遇挑战，并成为一个拖累收入增长的因素。其他行业也开始警告投资者芯片供应短缺带来的长期影响。