美国众议院提出电动汽车税收抵免法案，但遭多方反对

据路透社报道，美国民主党提出的 1.75 万亿美元支出提案可能会大大推动电动汽车的发展，尤其对底特律的三大汽车制造商和美国邮政服务有益，但它面临美国共和党、外国汽车制造商、加拿大和墨西哥的反对。

路透社报道指出，美国众议院计划将电动汽车的抵免额度提高到每辆车最高 12,500 美元，其中包括工会制造的汽车 4,500 美元和美国制造的电池 500 美元。且从 2027 年开始，在美国生产的汽车才有资格获得任何抵免。

据悉，电动汽车税收抵免将在 10 年内耗资 156 亿美元，并使底特律三大汽车制造商 —— 通用汽车、福特汽车和 Stellantis 将从中受益。

当地时间上周五，十几家外国汽车制造商敦促加州的两名美国参议员反对该法案，称这对加州的工人不公平。

墨西哥经济部长 Tatiana Clouthier 在周五公布的一封信中对美国的提议提出了批评。她强烈关注这些条款，并补充说，这违反了美墨加贸易协定 (USMCA) 中商定的区域价值内容规则。加拿大方面也表示，税收抵免提案可能会损害北美汽车业并违反贸易协定。

该报道指出，当地时间上周三，包括得克萨斯州、佛罗里达州和亚利桑那州在内的 11 个州的州长表示，他们反对税收抵免。

此外，该法案将为美国邮政服务提供 60 亿美元用于购买电动送货车辆和基础设施。