玻塑混合镜头风口将至，加工难度及成本仍是目前掣肘

10 月 26 日，索尼中国正式发布影像旗舰微单手机 Xperia PRO-I，作为“可以打电话的相机”，在极高品质的成像要求下，该款机型的镜头自然备受瞩目。

其实，玻塑混合镜头并非近年来的“新秀”，相关厂商早在多年前便有所布局，不过近几年才实现大规模量产及应用。

业内人士指出，尽管玻塑混合镜头成本始终居高不下，且生产良率较低，但较传统塑料镜头更为优异的稳定性和透光性，相信几年后会有较大市场空间。

成本阻碍玻璃镜片进入手机领域

近年来，在智能手机迈入存量竞争阶段，对于硬件的竞争也已转变为追求极致性能的差异化竞争，当中，手机摄像功能无疑是重要卖点和突破口之一。面对早已打响的手机影像大战，各大厂商对于手机像素的争夺从未停歇，更有说法称，智能手机将替代相机成为未来趋势。

随着智能手机市场对大光圈、高像素要求的不断提升，手机镜头也在不断升级创新。从便携性来说，手机镜头多以塑料材质镜片为主，为提升光学性能，手机镜头搭载的镜片数量也由 5 至 6 片增加为 7 至 8 片。

不过，镜片数量增多随之带来的就是手机镜头厚度增加、组装良率降低等问题。因此，使用更高透光性能和折射率的玻璃镜片代替一至两片塑料镜片，不仅能有效缩小镜头厚度，提升成像效果，镜片数量的减少更提高了生产组装良率。

据东北证券数据显示，塑料镜头的透光率为 92%，折射率为 1.65，最高耐热 100°C；玻璃镜头透光率则达到 99%，折射率为 2，最高耐温在 300°C。

产业链人士举例，相较 8 片塑料镜片，6 片塑料镜片加 1 片玻璃镜片的总镜片数量减少一片，组装良率可由 15% 左右提高至 40%。

然而，尽管有着上述优势，但成本仍是阻碍玻璃镜片进入手机制造的最大因素。该人士指出，对于国内中小厂商而言，尽管加入玻璃镜片可提升组装良率，但在中低端机型中却收效甚微，反而会带来更大的成本压力，也因此迟迟未能大规模普及。

玻塑混合镜头将成下一个风口？

尽管如此，受限于塑料镜头在光学性能上的瓶颈，以及智能手机轻薄化、高性能和多功能发展方向，玻塑混合镜头仍有望成为下一个风口。

事实上，近年来，玻塑混合镜头已经成为了高端手机镜头的首选，今年以来，已陆续有数家品牌商发布了采用玻塑混合镜头的智能手机。

4 月 27 日，全球首款搭载 WLG 玻塑混合镜头手机，Redmi K40 游戏增强版正式发布，该手机镜头采用 1G5P 方案 (1 片玻璃镜片 + 5 片塑料镜片)，由全球唯一拥有 WLG 晶圆级玻璃技术的瑞声科技旗下子公司诚瑞光学提供。相比手机传统的塑料镜片，WLG 晶圆级玻璃镜片进光量更大，可有效改善画质，画面的丰富程度大幅提高。红米产品总监预计，未来一两年内，将有越来越多的旗舰机采用玻璃镜片。

9 月 9 日，vivo 发布了年度影像旗舰 X70 系列，其中 vivo X70 Pro + 主摄采用了蔡司 G+P 玻塑混合镜头。紧接着，便是本文开始提到的索尼，该公司新机也采用了 1G5P 方案的玻塑混合镜头。

从产业链获悉，目前具备玻璃镜片技术的厂商主要包括舜宇光学、大立光、联创电子、瑞声科技等，上文提到的 vivo X70 Pro + 主摄采用的 GMO 工艺，便是由舜宇光学供应。

事实上，舜宇光学十年前就已开始布局玻塑混合镜头，2012 年成功研发首款玻塑混合前视镜头并完成量产，目前 2MP 的玻塑混合镜头（主要用于车载）也已研发完成。

而 Redmi K40 游戏版和索尼 Xperia PRO-I 镜头则均由瑞声科技子公司成瑞光学供应。作为唯一掌握晶圆级玻璃镜片量产技术的企业，瑞声科技指出，晶圆级 WLG 产品已完成 48M、64M、108M 及潜望 G+P 的开发认证，计划 2020 年度产出 3000 万只晶圆级玻璃镜片，而 2021 年第一个 WLG 玻塑混合镜头项目在第一季度已经出货。

除此之外，经了解，联创电子的 6P1G 玻塑混合镜头良率已达到 40%，超过了 8P 的良率，目前已经实现了对国内手机品牌的小批量供货。早在 2018 年，联创电子的玻塑混合镜头就已应用于知名品牌手机上，但具体品牌却未公布。

目前为止，受限于玻璃镜片的加工难度和性价比，玻塑混合镜头似乎还是“概念大于实用”，并未大面积普及应用。但玻璃镜片的加入仍代表着手机影像正走向光学技术驱动，5G 时代的到来，也会对手机的影像实力提出更高要求。在市场和技术浪潮的共同驱使下，玻塑混合镜头无疑成为手机影像迈向高阶的突破口之一。