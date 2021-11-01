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苹果用户反映：很多旧款 Mac 升级 macOS Monterey 系统后变砖

2021/11/1 21:17:16 来源：IT之家 作者：江离 责编：江离
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IT之家 11 月 1 日消息，苹果在 10 月 26 日向 Mac 用户推送了 macOS Monterey 12.0.1 正式版更新，带来了多项开创性功能。

据 MacRumors 报道，最近有不少用户在社交平台上反映，自己的旧款 Mac 在升级 macOS Monterey 之后变砖了，无法使用，甚至无法开机。

Reddit 论坛上一位用户称，他的设备是 2017 年的 iMac，在升级了 macOS Monterey 之后，系统提示需要重新启动，但是电脑并没有重新启动，关机之后就再也打不开了。

目前在苹果支持社区上流传的一个解决方案是，用户可能需要恢复他们的 Mac 的固件。苹果公司在一份支持文件中称，在非常罕见的情况下，例如在 macOS 更新或升级期间发生断电，Mac 可能变得没有反应，因此必须恢复或还原固件。

IT之家了解到，目前所有的用户报告都表明，这个问题影响的是较早的 MacBook Pro、Mac mini 和 iMac 机型，而最新的搭载苹果 M 芯片的 Mac 没有出现这个问题

苹果目前正在测试 macOS Monterey 12.1，预计至少在几周后才会发布。

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关键词：MacmacOSMacBook

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