苹果 Beats Fit Pro 耳机正式发布：入耳式设计，支持主动降噪、空间音频，约 1280 元

IT之家 11 月 1 日消息，今日，苹果正式发布了 Beats Fit Pro 耳机，官方称这是 Beats 迄今功能最强的创新入耳式耳机，音质表现出众，并且采用创新耳翼设计，价格为 199.99 美元（约 1280 元人民币）。

Beats Fit Pro 为入耳式耳机，采用创新的耳翼设计，可确保不同大小的耳形均能舒适贴合，且可全天保持稳固佩戴状态。该耳机还搭载苹果 H1 芯片，为 iPhone 用户提供无缝的生态体验，包括一键配对、耳塞贴合度测试、iCloud 设备之间的自动切换、音频共享等。

Beats Fit Pro 采用了全新定制的传感器，其创新的通气系统可最大限度地减少柔性振膜产生的高音失真。

该耳机还支持三种聆听模式，主动降噪可有效抑制环境噪音，当你需要听到周围声音时，按下任一耳塞上的 b 键，即可轻松切换到通透模式。当主动降噪功能和通透模式都关闭时，自适应均衡模式会启用。该耳机还支持有动态头部追踪技术加持的空间音频。

续航方面，在开启主动降噪的情况下，Beats Fit Pro 每个耳塞可提供长达 6 小时的续航，搭配充电盒使用，总续航时间为 27 小时。在自适应均衡模式下，每个耳塞续航时间为 7 小时，加上充电盒时间为 30 小时。该耳机还支持 Fast Fuel 闪充技术，充电 5 分钟，即可持续播放 1 小时。

值得一提的，Beats Fit Pro 还与安卓手机兼容，通过下载适用于安卓的 Beats 配套 App，你可以通过一键配对和引导式贴合测试方便地设置耳塞。你还可以直接在应用中切换聆听模式，或自定义任一耳塞上的 b 按钮以启用语音助理功能或音量控制。

IT之家了解到，Beats Fit Pro 耳机提供经典黑红、白色、鼠尾草灰和莹石紫四种配色，价格为 199.99 美元，国行版的售价待定。

该耳机将于 12 月 7 日开始在苹果官网、Beats 天猫官方旗舰店、Beats 京东自营旗舰店等预售，并将于 12 月 10 日开始发货。