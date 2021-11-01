Win11 右键设计反人类？教你恢复完整右键菜单

微软已经在 10 月 5 日发布了 Windows 11 正式版，很多朋友也已经升级了。不过对于 Win11 的一些新设计，并不是所有人都能适应的，例如新的右键快捷菜单，就不少朋友表示接受不了。

Win11 的新右键菜单相比之前的旧款式，颜值上的确大有提升，不仅使用了 Fluent Design 设计语言，而且优化了文字排版，行间距更宽，便于阅读和触控。

然而，Win11 的右键菜单隐藏了很多选项，如果想要找到一些常用的功能，需要点击“显示更多选项”才能展开，这操作起来颇为麻烦。怎么办？今天就来给大家分享一些恢复 Win11 完整右键菜单的方法！

使用注册表修改

首先，通过修改注册表，我们就可以将 Win11 的右键菜单改为老样式。下面是具体的方法。

运行“regedit”，开启注册表编辑器，定位到“HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\CLASSES\CLSID”；

接着，右键点击“CLSID”键值，新建一个名为 {86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2} 的项；

右键点击新创建的项，新建一个名为 InprocServer32 的项，按下回车键保存；

最后选择新创建的项，然后双击右侧窗格中的默认条目，什么内容都不需要输入，按下回车键。

保存注册表后，重启 explorer.exe，即可看到右键菜单恢复成旧样式了。

如果想要恢复成为 Win11 的设计，那么删掉 InprocServer32 的项就可以了。

使用软件修改

注册表的操作比较复杂，没有经验的朋友容易出错，藉此我们也可以利用一些软件进行修改。例如这款“Windows 11 Classic Context Menu”。

Windows 11 Classic Context Menu：点此直达

Windows 11 Classic Context Menu 的原理是和上文修改注册表的方法一样的，只不过它将这些步骤封装成为了一个绿色小软件，点击一下就可以修改注册表，实现同样的功效。

下载 Windows 11 Classic Context Menu 后，打开则可以看到三个选项，分别对应“经典右键菜单”、“默认右键菜单”和“重启 explorer.exe”。大家只需要点击切换菜单样式后，再点击重启 Explorer，就可以自由切换经典的菜单样式，和 Win11 默认的菜单样式了。

总结

总的来说，Win11 的一些设计的确引起了争议，除了右键菜单外，开始菜单和任务栏也有很多朋友表示难以适应。不过这些总有办法解决，之后我们还会介绍更多相关方法，来给用户更多切换会原先经典设计的选择。