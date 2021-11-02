报告：第三季度全球半导体销售额 1448 亿美元，同比增长 27.6%

作者： 小如

半导体工业协会（SIA）发布最新报告称，2021 年第三季度全球半导体销售额为 1448 亿美元，比 2020 年第三季度增长 27.6%，比 2021 年第二季度增长 7.4%。2021 年第三季度的半导体器件出货量超过市场历史上任何其他季度。

2021 年 9 月，全球半导体销售额为 483 亿美元，比 2020 年 9 月的销售额增长 27.6%，比 2021 年 8 月的销售额增长 2.2%。月销售额由世界半导体贸易统计（WSTS）组织编制，代表三个月移动平均值。

“半导体出货量在 2021 年第三季度创下历史新高，表明全球对芯片的持续高需求，以及业界为满足需求而加大生产力度的努力。”SIA 总裁兼首席执行官 John Neuffer 表示。“美洲地区的销售处于领先地位，月环比和年环比增长超过任何其他地区市场。”

就地区而言，第三季度，美洲（33.5%）、欧洲（32.3%）、亚太地区/所有其他地区（27.2%）、日本（24.5%）和中国（24.0%）的销售额同比增长。美洲（3.9%）、欧洲（2.0%）、日本（2.0%）、亚太地区/所有其他地区（1.9%）和中国（1.5%）的月销售额有所增长。