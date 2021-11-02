Facebook（已更名为 Meta）被律所提起多起诉讼，涉嫌误导投资者

北京时间 11 月 1 日消息，美国律师事务所 The Schall Law Firm 以 Facebook 触犯《证券法》以及美国证券交易委员会的相关法规为由对该公司提起集体诉讼，并鼓励在 2016 年 11 月 3 日至 2021 年 10 月 4 日期间买进该公司股票的投资者与其联系。目前，这一诉讼尚未被批准为集体诉讼。

▲ Facebook 涉嫌向市场披露误导用户增长的虚假信息

起诉书称，Facebook 披露了错误和误导性信息。Facebook 披露的用户增长信息误导了市场，它知道或应该知道，在用户中包含相当大比例的重复账户，但没有对外披露。Facebook 没有能维持一个对所有用户都公平的平台，其中包括通过“Cross Check/XCheck”保护知名用户。Facebook 没有对其平台上的“坏人”采取措施，其中包括贩毒集团、人口贩子和暴力犯罪分子。鉴于上述事实，Facebook 披露的信息属于虚假信息，具有极大误导性。当市场获知真相后，投资者蒙受了损失。

此外，律师事务所 The Klein Law Firm、Bernstein Liebhard 也因相似原因对 Facebook 提起了诉讼。