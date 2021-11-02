美股收涨，拼多多涨逾 5%，特斯拉上涨 8.49%，哔哩哔哩大涨 10%

北京时间 11 月 2 日消息，企业亮丽的第三季度财报，继续提振投资者的乐观情绪，投资者还关注本周的美联储会议，今天美股收涨。截至收盘，道指涨 94.28 点，涨幅为 0.26%，报收 35913.84 点；标普 500 指数涨 8.29 点，涨幅为 0.18%，报收 4613.67 点；纳指涨 97.53 点，涨幅为 0.63%，报收 15595.92 点。

美国主要科技巨头多数下跌：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股绝大多数上涨：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 小鹏汽车交付量连续 2 个月破万 受芯片荒冲击较小

小鹏汽车昨天披露 10 月份交付量为 10138 辆，虽然低于 9 月份的 10412 辆，但同比仍然增长 233%。这也是小鹏汽车交付量连续第二个月超过 1 万辆。小鹏汽车还表示，截至 10 月底，交付量累计超过 10 万辆。仅今年以来，小鹏汽车交付量累计达到 66542 辆。

小鹏汽车交付量中包含 6044 辆 P7，同比增长 187%，3657 辆 G3 和 G3i 的交付量创下新纪录，9 月份正式发布的 P5 交付量为 437 辆。全球汽车厂商都面临芯片荒，部分汽车厂商的交付能力受到影响，小鹏汽车受到的影响似乎要小一些。小鹏汽车之前曾表示，芯片荒的影响“有限”。

今天常规交易中小鹏汽车股价上涨 1.24 美元，涨幅为 2.66%，报收于 47.87 美元，盘中一度摸高 49.55 美元，涨幅达到 6.26%。昨天下午小鹏汽车港股上涨约 3%。

▲ Q3 利润降低逾 98% 洋葱集团跌超 4.6%

洋葱昨晚发布了第三季度未经审计财报，总营收由上年同期的 10.587 亿元减少至 6.83 亿元，归属于普通股股东的净利润由上年同期的 2950 万元减少至 40 万元，降低 98.6%。截至第三季度末，洋葱持有的现金和现金等价物由第二季度末的 4.335 亿元减少至 2.297 亿元，短期投资由 3130 万元增加至 1.3 亿元。

洋葱第三季度总成交额由上年同期的 12.769 亿元减少至 7.625 亿元，截至 9 月末，关键意见消费者总数、活跃关键意见消费者和活跃买家分别为 74 万、47.4 万和 160 万。

常规交易中洋葱跌 0.26 美元，跌幅为 4.64%，报收于 5.34 美元。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 特斯拉宣布首次开放超级充电网络 股价应声上涨 8.5%

特斯拉星期一宣布将首次允许其他品牌电动汽车使用其欧洲的超级充电网络，这一项目将首先在位于荷兰的 10 个超级充电站进行试验。特斯拉股价应声上涨，常规交易中涨 94.92 美元，涨幅为 8.52%，报收于 1208.92 美元。

特斯拉在一份声明中表示，“对于电动汽车大规模普及来说，便利、可靠的大规模快速充电网络至关重要。这也是自 2012 年建设首座超级充电桩以后我们快速扩大充电网络的原因。”特斯拉拥有世界上最大的电动汽车充电网络，其中包括 2.5 万座超级充电站。

特斯拉称，这一项目只是向其他品牌电动汽车开放充电网络的更广泛计划的一部分。特斯拉鼓励特斯拉电动汽车司机正常使用位于荷兰的这 10 座充电站。在美国，目前只有特斯拉汽车司机能使用其充电桩。