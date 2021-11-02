荣耀 20/Pro 推送 HarmonyOS 2.0.0.210patch01 内测版更新：新增桌面图标放大功能

IT之家 11 月 2 日消息，据IT之家网友 @舔 反馈，昨日，荣耀 20 与荣耀 20 Pro 向首批内测报名入选成功的用户推送了 HarmonyOS 2.0.0.210patch01 内测版更新。
此次更新，服务中心将新增场景化服务组合，同类服务一键获取；图库新增支持人像聚类万能卡片。
适配机型包括荣耀 20（YAL-AL00）、荣耀 20（YAL-TL00）、荣耀 20 Pro（YAL-AL10）。版本更新内容如下：
2.0.0.165→2.0.0.210
服务中心
在服务中心（从屏幕左或右下角边缘上滑可进入）“发现”页签新增场景化服务组合，添加至桌面可自动适配万能卡片，— 键获取同类服务。
万能卡片
新增人像聚类万能卡片（上滑图库应用图标，可添加到桌面），可以轮播所选人物的照片，点击头像可更换人物，点击照片可跳转到该人物的聚类影集查看更多。
输入法
新增小艺输入法应用快捷下载图标（点击可直接下载使用）。
系统
关爱长辈，优化触控、音量等基础体验，新增桌面图标放大功能；
优化部分场景系统功耗。
2.0.0.210→2.0.0.210patch01
优化了部分场景状态栏地理位置图标显示。
升级前注意事项
因版本限制，用户需先升级到 2.0.0.165 版本，否则收不到版本推送。
本次版本升级不会清除用户数据，但仍然建议用户在升级前将所有重要数据备份至 PC 或云端（请不要备份至手机内部存储空间上），并确认备份内容完整有效。
升级后，系统进行自优化适配，可能导致手机有时会出现发热、耗电快、卡顿或充电慢的问题，正常使用 2-3 天后会恢复正常。建议升级完成后将手机灭屏充电 2 小时以上（最好能灭屏充电一晚上）再重启手机，以保证手机应用快速适配完。
更新完成后系统将重新启动，用户需耐心等待 5 分钟左右。
安装包在更新后会自动删除，不占用存储空间。