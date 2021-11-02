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三星 Galaxy Z Flip3 5G 上架官方周边：一条牛仔裤

2021/11/2 8:10:37 来源：新浪科技 作者：- 责编：汪淼
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11 月 2 日上午消息，三星近期跟澳大利亚服装品牌 Dr Denim 合作开发了一款手机周边产：一条专为 Galaxy Z Flip3 5G 制作的牛仔裤

这条名为“Z Flip Pocket Denim”的牛仔裤在该国销售限量销售 450 条，售价为 1499 美元（约合人民币 9500 元），不过别着急喊贵，这是套装，内含一部 Galaxy Z Flip 3。官方网站选了裤子之后可以选手机，手机价格是“0”

▲ 裤子 1499 美元，手机价格 0

这看起来更像是一次营销合作，特别版牛仔裤后兜被去除，在正面口袋上缝有一个“Z”，裤兜在放在裤腿上，大小正好放下 Z Flip3 5G

他们想说的是“大手机可以放在小口袋里”，来突出折叠屏幕这个特性。

这款牛仔裤有男士和女士两种款式，今天可通过 Dr Denim 网站购买。

类似的行为并非第一次出现，2017 年，谷歌为 Pixel 智能手机的营销活动制作了一条牛仔裤。采用了跟 Pixel 手机相近的“Really Blue”配色，以及一个匹配设备大小的裤兜。但放在现在，那个裤兜已经不够大了。曾有一些研究提到，这十年来，因为手机屏幕不断增大，人们的衣服兜或裤子兜比之前要大了一些，也算是对应时代的改变。

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关键词：Galaxy Z Flip3

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