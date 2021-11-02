中国移动：5G 基站规模全球第一，明年底基本实现全国乡镇以上 5G 连续覆盖

IT之家 11 月 2 日消息，今日在 2021 中国移动全球合作伙伴大会上，中国移动总经理董昕表示，中国移动已建成 5G 基站超过 56 万个，规模全球第一，并且年底还在冲刺，到时候会大大增加。

董昕称，发展 5G 套餐客户 3.6 亿户、终端客户 2.5 亿户。落地 5G 行业应用“商品房”超过 5000 个，推出移动云产品 220 款。咪咕系列产品用户超过 8.7 亿户。

完善“一体四环”研发布局，研发机构超过 10 家，运营 5G 开放实验室 28 个。牵头 5G 国际标准项目 134 个，获 5G 专利 3300 件，稳居全球运营商第一阵营。

完善“一体四环”研发布局，研发机构超过 10 家，运营 5G 开放实验室 28 个。牵头 5G 国际标准项目 134 个，获 5G 专利 3300 件，稳居全球运营商第一阵营。

此外，中国移动董事长杨杰表示，中国移动致力于构建品质一流的 5G 网络，提供高速、移动、安全、泛在的“连接服务”，将确保 2022 年底基本实现全国乡镇以上 5G 连续覆盖、以及重要园区、热点区域、发达农村的有效覆盖。

IT之家了解到，我国已经建成全球最大规模的 5G 独立组网，5G 网络覆盖范围不断扩大。至今年 8 月底，我国在所有地级市以上城市已全面覆盖 5G，另外在县城行政区范围，开通 5G 网络服务的城市数量超过 2900 个，占比超过 97%，且已有 29 个省份实现了县县通 5G 网络的情况。

不仅如此，我国还拥有全球最大规模的 5G 用户群体。从全球范围内来看，绝大多数国家仍处于起步期，而我国已进阶至发展期。截至今年第二季度，全球 5G 用户渗透率为 5.9%，而我国已达到 23%。业界普遍认为，一旦超过 20% 的临界点，5G 将进入快速增长阶段。GSMA 预测，到 2025 年中国 5G 的渗透率将达到 47%，届时全球平均水平约在 21% 左右。